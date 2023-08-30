Свадебное платье Меган Маркл имело один секрет: дизайнер впервые раскрыла деталь, о которой никто не знал

Дизайнер свадебного платья жены британского принца Гарри Меган Маркл рассказала о секрете наряда бывшей герцогини. Так повелось, что монархи добавляют в свой образ голубой цвет. Это не обязательное требование, однако оно говорит об уважении к королевской семье.

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Многие годы поклонники пары были уверены, что Меган Маркл пренебрегла этой традицией, однако дизайнер ее наряда Клер Уэйт Келлер раскрыла, что это не так. Слова бывшей руководительницы Givenchy передали People (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Итак, голубая деталь на платье принцессы все же была. Ею стал клочок ткани, вшитый в подол наряда с внутренней стороны. Подданные и фотографы не могли его увидеть, но Меган Маркл и ее ближайшее окружение знали об этой важной детали.

Ткань также была выбрана не случайно. По словам дизайнера, она вшила в свадебное платье лоскуток из наряда, в котором Меган Маркл пришла к принцу на первое свидание. Оно было как раз голубого цвета.

Такое дизайнерское решение было принято не для общей оценки или желания угодить подданным, а только для внутреннего осознания, что Меган Маркл чтит традиции и отношения с мужем.

Добавим, что супруга принца Гарри завоевала первенство в рейтинге самых популярных королевских свадебных платьев в мире. Ее наряд Givenchy собрал больше всего запросов Google.

Как известно, пара поженилась в 2018 году. Церемония была помпезной, но сдержанной одновременно. В наряде бывшей актрисы не было пестрых элементов, ярких акцентов или много обнаженного тела. Оно будто олицетворяло представление о классическом свадебном наряде, что будет выглядеть стильно и актуально еще очень долго.

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