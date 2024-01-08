Старомодно и безвкусно: 5 ошибок зимнего гардероба, которые делают образ 'дешевым'

Замечали ли вы, что зимой труднее составлять образы, чем в иные времена года? Необходимо учитывать все: крой и цветовую палитру нижнего слоя, актуальность верхней одежды и практичность обуви. Как точно не прогадать?

Видео дня

Копируйте образы fashion-инфлюэнсеров или, например, советуйтесь со стилистами/дизайнерами. Еще вариант – ознакомьтесь в материале OBOZ.UA с распространенными модными ошибками и попробуйте собрать собственный лук.

1. Skinny Fit и высокие сапоги

Эта стилизация – не самое лучшее решение. Во-первых, джинсы и брюки Skinny давно покинули тренды (и неизвестно, когда вернутся в моду). Во-вторых, сочетание этих элементов подчеркивает несовершенства фигуры и "укорачивает" ноги (даже если вы собрали total look).

Как избежать модного провала? Скомбинируйте казаки или сапоги-трубы и прямые джинсы или леггинсы. Еще одна удачная альтернатива – брюки клеш/палаццо и необъемные ботинки.

2. Жилет с мехом

Эту вещь надевают поверх свитера, кожаной или легкой пуховой куртки для того, чтобы выделяться из толпы, и чтобы точно не было холодно. В 2024-м советуем отказаться от такого "стильного" приема: он утяжеляет образ и визуально прибавляет обладательнице возраст. Лучше приобретите верхнюю одежду, которая гарантированно согреет – теплый пуховик, дафлкот, экошубу или дубленку.

3. Дубленка и угги

Забудьте о сочетании этих вещей. Вместе они визуально искажают пропорции фигуры и прибавляют лишний объем. К тому же имеют схожие фактуры – и аутфит выглядит скорее скучно, чем креативно. Угги лучше носить вместе с шубой или пуховиком, а дубленку – с казаками, утепленными челси, обувью на платформе или шнуровке.

4. Телесные и другие светлые колготы

Почему они попали в список модных табу? Из-за эффекта "голых" ног, что неуместно для зимних аутфитов. Еще один неприятный бонус – они "создают" дисбаланс в фигуре. Советуем заменить телесные и светлые колготы на утепленные в темных оттенках, которые всегда выглядят эффектно и статусно.

5. Мини-юбка и короткая обувь

Если вы уже решили дополнить зимнюю одежду мини-юбкой, то не забудьте о плотных колготках, в составе которых есть шерсть. Также немаловажный элемент – обувь. Короткие сапожки визуально делают ноги короче, так что лучше стилизуйте низ высокими сапогами или ботфортами.

Ранее OBOZ.UA писал о пяти ошибках при выборе обуви на зиму, которые стоят комфорта и здоровья ног.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!