Стилистка назвала основные тренды 2025 года: что стоит иметь в гардеробе

Украинская стилистка Инна Гриненко назвала три основные тренда 2025 года. Эксперт пояснила, как их можно интегрировать в свой гардероб.

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Перечень трендов и примеры специалистка в сфере создания стиля опубликовала на своей странице в Instagram. Она продемонстрировала варианты соединения определенных вещей, чтобы в ансамбле те выглядели гармонично.

Маскулинность

По словам Гриненко, речь идет о вещах с "мужского плеча". Тем не менее, нельзя допускать ряд ошибок. Стилист пояснила, что подобные модели необходимо объединять с женственными элементами.

"Если маскулинный низ, то верх должен быть облегающим или открытым. И наоборот: если маскулинный верх, то низ должен быть облегающим или открытым, – пояснила Гриненко. – Если низ и верх маскулинные, то надеваем облегающий интересный топ, обнажаем декольте, показываем ключицы, акцентируем талию, добавляем острый носок".

Утилитарный тренд

Эксперт уверена, что этот стиль тоже будет популярным в 2025 году. Она пояснила, что, по большей части, речь идет о рабочих вещах.

"Можно добавлять отдельные элементы гардероба, такие как тренч, бомбер, рубашки, платья и комбинезон с функциональными карманами, штаны и юбку, – отметила Инна Гриненко. – Выбирать одежду натуральных оттенков, таких как коричневый, бежевый, оливковый, хаки, темно-синий".

Она также рекомендовала обратить внимание на детали, такие как накладные карманы, очки-авиаторы, пояса-баски с карманами, панамы, кепки и шляпы.

"Если хочется, чтобы образ был более эффектным, разбавляем его противоположными стилями. То есть максимально женственными. Добавляем прозрачные ткани с кружевом. Делаем женственный силуэт, – порекомендовала она. – Объединяем с романтичными элементами, яркой обувью и принтами. Или выбираем нежные оттенки, которые не присущи утилитарному стилю. Добавляем фасоны, где оголяется декольте, добавляем акцентные украшения и каблуки. Делаем яркий макияж, выбираем утилитарные фасоны, но в легких прозрачных тканях".

Романтичный стиль

Стилист рекомендует выдерживать баланс, чтобы аутфит не казался чрезмерно "слащавым". Для этого необходимо вносить коррективы в образ.

"Носим романтичные блузки с джинсами. Выбираем романтичные платья неромантичного цвета. Объединяем с кожаными элементами гардероба и грубой обувью, - перечислила Гриненко. - Романтичные блузки объединяем с маскулинными пиджаками, куртками, жакетами".

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