С эффектом anti-age: 5 цветовых сочетаний для женщин 45+

Есть в одежде цвета, которых следует избегать женщинам 45+. Речь идет о горчичном, сером, черном, лососевом, бордовом, фиолетовом, темно-коричневом, болотном зеленом и любых кислотных оттенках. Забудьте о них. Они подчеркивают возрастные изменения на коже лица и тела, а также "добавляют" несколько лишних килограммов (даже если вы правильно подобрали крой и длину изделия). Чем их заменить?

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Мы в материале OBOZ.UA подготовили подборку универсальных цветовых сочетаний, которые подойдут женщинам 45+. Вы влюбитесь в них, в частности, благодаря тому, что они освежают внешний вид.

1. Белый и песочный

Многие женщины осознанно избегают светлых оттенков в одежде. Считают, что они полнят. Такой эффект возможен, если носить силуэтный тотал-лук. Попробуйте другой вариант – скомбинируйте вещи свободного кроя в белом и песочном цвете с холодным подтоном. Это поможет убрать с лица следы усталости, а также визуально вытянуть силуэт. Добавьте к нежному образу акцент в светло-голубом цвете – и готовьтесь принимать кучу комплиментов.

2. Фисташковый, молочный и лимонный

Создайте контрастный ансамбль, где верх – фисташковый и молочный, а низ – насыщенный лимонный. Эти краски мягко балансируют друг друга, делают образ свежим и изящным. Выбирайте изделия из плотных натуральных тканей: именно они будут иметь антивозрастной эффект, в отличие от полупрозрачных синтетических материалов.

3. Голубой и розовый

Пастельные оттенки голубого и розового выгодно оттеняют цвет лица (визуально снимают следы усталости и выравнивают тон кожи). Особенно подходят брюнеткам, блондинкам и женщинам с платиновой сединой. Какой подтон выбрать, теплый или холодный, поможет определение собственного цветотипа.

4. Зеленый и голубой

Светло-зеленый цвет (он же мятно-зеленый) лучше всего раскрывается в комбинации с темно-голубым (или синим). Причем верх должен быть пастельным, а низ – ярким. Такой образ визуально омолаживает: слегка маскирует морщинки и освещает тон кожи. Важно: не забудьте нанести на скулы и подбородок румяна. Иначе лицо будет иметь сероватый подтон.

5. Красный и карамельный

Как создать эффектный и одновременно сдержанный образ? Для этого сбалансируйте красный (яркий или бледный) холодным кофейным или теплым карамельным оттенком. Так вы визуально вытянете силуэт, а также подчеркнете цвет волос и черты лица – и будете очарованы результатом.

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