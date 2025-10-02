Ретроманикюр из прошлого стал горячим трендом осени 2025

Этой осенью в мире красоты на первый план выходит неожиданный тренд – ретроманикюр, вдохновленный техниками и стилями из прошлого. На смену агрессивным формам и массивным 3D-декорам приходят короткие закругленные ногти, мягкие цвета и ностальгический дизайн, напоминающий коллажи из школьных тетрадей.

Видео дня

Идея такого маникюра принадлежит известному южнокорейскому нейл-мастеру Пак Ен Гён, более известной как Unistella, отмечают в refinery29. Именно она в свое время придумала тренд "разбитого стекла" и создавала нейл-арты для мировых звезд – от Дженни из BLACKPINK до G-Dragon.

В новом сезоне она сознательно отказалась от чрезмерно сложных скульптурных дизайнов и сделала ставку на "ногти в стиле скрапбукинга" – технику, где используются вырезки из бумаги, наклейки и даже рисунки цветными карандашами.

По словам мастера, в тренде – индивидуальность и креатив без четких правил: от коллажей с газетными буквами до милых изображений на тему детских мультяшных героев. Например, популярными стали маникюры с Hello Kitty, My Melody или Миффи, которые напоминают украшения блокнотов начала 2000-х.

Среди других идей – акварельные рисунки, письма в миниатюрных конвертах, французский маникюр с буквами или сочетание классических цветов с графическими вставками.

Такая тенденция уже считается главной для осеннего сезона: ретро-эстетика возвращается в beauty-сферу, добавляя повседневному стилю игривости, а маникюр превращается не только в аксессуар, но и в способ рассказать собственную историю.

Ранее OBOZ.UA писал, как сделать "поджаренный" маникюр, который стал трендом осени.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.