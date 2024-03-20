Пять правил макияжа, которые должна знать каждая женщина: советы от основательницы бьюти-брендов

Американка Бобби Браун была одной из первых визажистов-суперзвезд, которая не только начала учить женщин профессиональным секретам макияжа, но и подарила им линейку действительно качественной косметики. Бобби имеет диплом театрального гримера и занимается мейкапом с 1980 года, так что успела накопить огромный багаж советов.

Пятерку лучших она сформулировала для издания Grazia Daily. В основе ее подхода – забота о здоровье, а не только о хорошем виде. И вот что она рекомендует, для достижения сияющего вида с помощью декоративной косметики.

"Снимите" усталость с помощью консилера

Если вас беспокоит тусклый цвет лица, темные круги под глазами или припухшие веки, позаботьтесь о том, чтобы наладить лучший режим отдыха. А визуально скорректировать эти проблемы поможет консилер. Нанесите это средство в зону под глазами, чтобы осветлить ее, и не забудьте добавить каплю во внутренний уголок глаза, чтобы открыть их и сделать взгляд более сияющим.

Ориентируйтесь только на свою кожу

Кожа – холст, на котором вы создаете макияж. С возрастом она претерпевает изменения, становится более сухой, теряет упругость. Именно состояние кожи должно быть главным критерием в подборе средств для макияжа и очередности их применения. Всегда начинайте нанесение мейкапа с увлажнения. Этот этап абсолютно необходим для свежего и здорового вида. Для жирной кожи также ищите продукты, которые убирают избыток кожного сала, но при этом не выглядят как толстый слой пудры.

Попробуйте пятиминутный макияж на каждый день

Утром мы все торопимся и не всегда хотим заниматься нанесением всех возможных продуктов на лицо. Поэтому Браун рекомендует выработать для себя минимальный макияж, который можно сделать всего за пять минут и весь день потом выглядеть великолепно. Нанесите увлажняющий крем и дайте ему впитаться. Далее маскировочным карандашом или консилером скройте красноту и другие недостатки и осветлите зону под глазами. Хорошо все растушуйте для натурального облика. А затем причешите брови и зафиксируйте волоски гелем, а также нанесите блеск для губ. Натуральный макияж готов.

Примите свой возраст

Пока весь мир прячет правду о себе за фильтрами фоторедакторов, Браун призывает воспринимать свой возраст как добродетель. "Стареть – это действительно здорово, хотелось бы, чтобы больше женщин это осознали!", – убеждает звездная визажистка. Поэтому она советует ориентироваться на макияж именно для своего возраста, а не пытаться любой ценой выглядеть моложе.

Добавьте один штрих, который завершит свой образ

Даже простой образ с белой хлопковой рубашкой и собранными в хвост волосами будет выглядеть роскошно, если вы сделаете, например, яркий маникюр. Придумайте себе эту фишку, которая позволит вам чувствовать себя увереннее. Это может быть лак для ногтей, помада или тушь для ресниц. Подчеркните что-нибудь одно, что станет вашим фирменным акцентом в образе, и повторяйте этот прием постоянно.

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