Пуховики можно прятать: три куртки, которые будут у каждой этой весной. Фото

Поскольку на смену холодному зимнему сезону пришла теплая и солнечная весна, пора задуматься об обновлении своего гардероба и спрятать подальше объемные пуховики. Их заменят более легкие фасоны курток, которые идеально подойдут для любого образа, ведь передовые тенденции модной индустрии заняли сдержанные цвета и лаконичные дизайны.

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Редакторы издания Who What Wear подготовили три варианта верхней одежды, которые будут в шкафу каждой модницы этой весной. Эксперты советуют присматриваться к коротким курткам, ведь их можно с легкостью соединить с любым аутфитом.

Карамельный бомбер

Винтажные фасоны курток займут особое место в индустрии в течение весеннего сезона. Замшевый бомбер карамельного оттенка будет иметь уместный вид на любом событии. Этот вариант куртки не потеряет своей уникальности, даже если вы предпочтете другой материал.

Кожаная куртка с зауженной талией

В последние несколько сезонов одежда из эко-кожи не покидает передовых позиций индустрии моды. Этот тренд распространился и на весеннюю верхнюю одежду. Объемная кожаная куртка с затяжками или ремнем на талии поможет подчеркнуть фигуру и создать непревзойденный образ.

Спортивный бомбер

В дни, когда хочется создать более оригинальный и нестандартный образ, попробуйте отдать предпочтение объемной куртке с нашивками. Спортивный вариант бомбера будет прекрасно выглядеть несмотря на то, какой материал одежды вы выберете.

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