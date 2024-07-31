УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Принцесса Греции и Дании вышла в люди в изящном платье от украинского бренда. Фото

Карина Вишнякова
Lady Oboz
2 минуты
3,7 т.
Принцесса Греции и Дании вышла в люди в изящном платье от украинского бренда. Фото

Принцессу Греции и Дании Марию-Олимпию называют иконой утонченного стиля и новым выходом в люди королевской особы стал тому доказательством. Красавица, старшая дочь принца Павла и кронпринцессы Греции Мари-Шанталь, засияла в платье мятного оттенка от украинского бренда Anna October.

Видео дня

Для презентации нового продукта, которую устроила ее мать, 28-летняя блондинка надела платье, которое десятилетиями символизировало тихую роскошь – классическую атласную комбинацию, пишет HELLO.

Принцесса Греции и Дании вышла в люди в изящном платье от украинского бренда. Фото
Принцесса Греции и Дании вышла в люди в изящном платье от украинского бренда. Фото

С лифом в стиле бюстье, открытой спиной и регулируемыми бретелями это деликатное изделие подчеркивало фигуру принцессы. Согласно сайту Anna October, цена платья составляет 750 евро (свыше 33 тысяч гривен).

Принцесса Греции и Дании вышла в люди в изящном платье от украинского бренда. Фото
Принцесса Греции и Дании вышла в люди в изящном платье от украинского бренда. Фото
Принцесса Греции и Дании вышла в люди в изящном платье от украинского бренда. Фото

На свой день рождения 25 июля королевская особа ошеломила поклонников шелковым шифоновым миди-платьем от бренда Chloé. Оно представляло собой светлый наряд с тонкими рюшами и накидкой на плечи.

Принцесса Греции и Дании вышла в люди в изящном платье от украинского бренда. Фото

Ранее OBOZ.UA писал о том, как принцессу Беатрис назвали самым стильным человеком Великобритании. Фото трансформации: от посмешища до иконы моды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!