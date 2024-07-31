Принцесса Греции и Дании вышла в люди в изящном платье от украинского бренда. Фото

Принцессу Греции и Дании Марию-Олимпию называют иконой утонченного стиля и новым выходом в люди королевской особы стал тому доказательством. Красавица, старшая дочь принца Павла и кронпринцессы Греции Мари-Шанталь, засияла в платье мятного оттенка от украинского бренда Anna October.

Видео дня

Для презентации нового продукта, которую устроила ее мать, 28-летняя блондинка надела платье, которое десятилетиями символизировало тихую роскошь – классическую атласную комбинацию, пишет HELLO.

С лифом в стиле бюстье, открытой спиной и регулируемыми бретелями это деликатное изделие подчеркивало фигуру принцессы. Согласно сайту Anna October, цена платья составляет 750 евро (свыше 33 тысяч гривен).

На свой день рождения 25 июля королевская особа ошеломила поклонников шелковым шифоновым миди-платьем от бренда Chloé. Оно представляло собой светлый наряд с тонкими рюшами и накидкой на плечи.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как принцессу Беатрис назвали самым стильным человеком Великобритании. Фото трансформации: от посмешища до иконы моды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!