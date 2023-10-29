Принт черепахи и цветная аура: топ-6 оригинальных дизайнов маникюра осени

Длинные ноготки всегда придают уверенности в себе и изящества рукам. С любой формой такая длина ногтей делает пальцы длиннее и тоньше.

Хотя в последнее время мы слышали об осенних тенденциях в виде темного цвета, но это не значит, что яркие оттенки отошли на второй план. В соцсетях можно найти немало креативных дизайнов для поклонниц оригинального маникюра. OBOZ.UA собрал 6 самых популярных примеров.

Цветная аура

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Если с приходом осени вам стало не хватать ярких красок вокруг, то маникюр в таком стиле станет отличным способом компенсировать это чувство. Пастельные оттенки с яркими акцентами будут выглядеть свежо и необычно, особенно в холодное время года.

Морские мотивы

Тем, чья душа все еще стремится к берегу моря или океана, подойдет такой дизайн маникюра. Основой могут стать голубые и зеленоватые оттенки, а главным акцентом – блики, стразы, узоры в виде морских волн. Такой маникюр будет смотреться в меру ярким и пригодным для рабочих будней.

Серебряный французский мани

Иногда так хочется сделать нестандартный яркий маникюр, особенно когда вокруг дождь и туман. Для этого не обязательно ждать Новый год: можно интерпретировать давно знакомые нам дизайны на новый лад. Прекрасный пример – серебристый френч. Для кончиков ногтей можно выбрать серебряное покрытие или лак с эффектом металлика. Для разнообразия попробуйте добавить жемчужины и стразы.

Черепаховый узор

Место леопардового и тигрового принтов занял новый тренд – узор черепахи. Такой дизайн также называют янтарным из-за сходства нейл-арта с камнем. Черепаховый принт подойдет ноготкам как длинной, так и короткой длины. К тому же он прекрасно впишется в осеннюю атмосферу.

Абстрактные ногти

Поклонницам минимализма понравится идея абстрактных узоров на ногтях. Этот дизайн помогает визуально вытянуть ногти и делает пальцы более тонкими. Основанием такого мани может стать однотонное покрытие или сочетание двух цветов.

Красный френч

Этот яркий цвет стал трендом осени и покорил не одно сердце инфлюэнсера мира моды. Красный французский маникюр станет хорошим вариантом для тех, кому приелся классический френч. Он придаст цвет осенним будням, однако будет выглядеть стильно и сдержанно.

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