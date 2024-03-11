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Оскар 2024: самые красивые украшения красной дорожки – от Cartier и Tiffany & Co до Swarovski

Катерина Галущенко
Lady Oboz
3 минуты
2,2 т.
Оскар 2024: самые красивые украшения красной дорожки – от Cartier и Tiffany & Co до Swarovski

Какие бы красивые платья не надели кинозвезды на 96-ю церемонию "Оскара", отсутствие украшений может указывать на незаконченность образа и этим же лишить его шарма. В этом году массивный браслет Шарлиз Терон и золотые серьги с розовым камнем Зендеи точно запомнятся.

Многие звезды предпочли самых популярных производителей украшений – Tiffany & Co., Pomellato и Bulgari. Поэтому L'OFFICIEL собрал самые выдающиеся украшения актеров, которые идеально дополняют их образы и сбалансировано смотрятся.

Шарлиз Терон – Boucheron

Оскар 2024: самые красивые украшения красной дорожки – от Cartier и Tiffany & Co до Swarovski

Флоренс Пью – Bulgari

Оскар 2024: самые красивые украшения красной дорожки – от Cartier и Tiffany & Co до Swarovski

Ариана Гранде – Tiffany & Co.

Оскар 2024: самые красивые украшения красной дорожки – от Cartier и Tiffany & Co до Swarovski

Лили Гладстон – Bulgari

Оскар 2024: самые красивые украшения красной дорожки – от Cartier и Tiffany & Co до Swarovski

Дженнифер Лоуренс – Swarovski Created Diamonds

Оскар 2024: самые красивые украшения красной дорожки – от Cartier и Tiffany & Co до Swarovski

Зендея – Bulgari

Оскар 2024: самые красивые украшения красной дорожки – от Cartier и Tiffany & Co до Swarovski

Сандра Хюллер – Картье

Оскар 2024: самые красивые украшения красной дорожки – от Cartier и Tiffany & Co до Swarovski

Габриэль Юнион – Tiffany & Co.

Оскар 2024: самые красивые украшения красной дорожки – от Cartier и Tiffany & Co до Swarovski

Грейс Саммер – Briony Raymond

Оскар 2024: самые красивые украшения красной дорожки – от Cartier и Tiffany & Co до Swarovski

Америка Феррера – Pomellato

Оскар 2024: самые красивые украшения красной дорожки – от Cartier и Tiffany & Co до Swarovski

Ава ДюВерней – Reza

Оскар 2024: самые красивые украшения красной дорожки – от Cartier и Tiffany & Co до Swarovski

Аня Тейлор-Джой – Tiffany & Co.

Оскар 2024: самые красивые украшения красной дорожки – от Cartier и Tiffany & Co до Swarovski

Кирстен Данст – Фред Лейтон

Оскар 2024: самые красивые украшения красной дорожки – от Cartier и Tiffany & Co до Swarovski

Эмили Блант – Tiffany & Co.

Оскар 2024: самые красивые украшения красной дорожки – от Cartier и Tiffany & Co до Swarovski

Регина Кинг – Pomellato

Оскар 2024: самые красивые украшения красной дорожки – от Cartier и Tiffany & Co до Swarovski

Ева Лонгория – Bucherer

Оскар 2024: самые красивые украшения красной дорожки – от Cartier и Tiffany & Co до Swarovski

Лаверн Кокс – ожерелье Al Zain и кольцах Le Vian, Anabela Chan и ZYDO

Оскар 2024: самые красивые украшения красной дорожки – от Cartier и Tiffany & Co до Swarovski

Ванесса Хадженс – Chopard

Оскар 2024: самые красивые украшения красной дорожки – от Cartier и Tiffany & Co до Swarovski

Амелия Димолденберг – Messika

Оскар 2024: самые красивые украшения красной дорожки – от Cartier и Tiffany & Co до Swarovski

Бриттани Сноу – Pomellato

Оскар 2024: самые красивые украшения красной дорожки – от Cartier и Tiffany & Co до Swarovski

Ранее OBOZ.UA писал о карамельном маникюре Марго Робби на Оскаре 2024, который получит звание тренда весна-лето благодаря универсальному оттенку. Именно эти ногти будут популярными, ведь звезды в этом году выбрали более классические образы преимущественно нежного молочного цвета.

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