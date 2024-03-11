Оскар 2024: самые красивые украшения красной дорожки – от Cartier и Tiffany & Co до Swarovski

Какие бы красивые платья не надели кинозвезды на 96-ю церемонию "Оскара", отсутствие украшений может указывать на незаконченность образа и этим же лишить его шарма. В этом году массивный браслет Шарлиз Терон и золотые серьги с розовым камнем Зендеи точно запомнятся.

Многие звезды предпочли самых популярных производителей украшений – Tiffany & Co., Pomellato и Bulgari. Поэтому L'OFFICIEL собрал самые выдающиеся украшения актеров, которые идеально дополняют их образы и сбалансировано смотрятся.

Шарлиз Терон – Boucheron

Флоренс Пью – Bulgari

Ариана Гранде – Tiffany & Co.

Лили Гладстон – Bulgari

Дженнифер Лоуренс – Swarovski Created Diamonds

Зендея – Bulgari

Сандра Хюллер – Картье

Габриэль Юнион – Tiffany & Co.

Грейс Саммер – Briony Raymond

Америка Феррера – Pomellato

Ава ДюВерней – Reza

Аня Тейлор-Джой – Tiffany & Co.

Кирстен Данст – Фред Лейтон

Эмили Блант – Tiffany & Co.

Регина Кинг – Pomellato

Ева Лонгория – Bucherer

Лаверн Кокс – ожерелье Al Zain и кольцах Le Vian, Anabela Chan и ZYDO

Ванесса Хадженс – Chopard

Амелия Димолденберг – Messika

Бриттани Сноу – Pomellato

Ранее OBOZ.UA писал о карамельном маникюре Марго Робби на Оскаре 2024, который получит звание тренда весна-лето благодаря универсальному оттенку. Именно эти ногти будут популярными, ведь звезды в этом году выбрали более классические образы преимущественно нежного молочного цвета.

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