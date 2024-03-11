Оскар 2024: самые красивые украшения красной дорожки – от Cartier и Tiffany & Co до Swarovski
Какие бы красивые платья не надели кинозвезды на 96-ю церемонию "Оскара", отсутствие украшений может указывать на незаконченность образа и этим же лишить его шарма. В этом году массивный браслет Шарлиз Терон и золотые серьги с розовым камнем Зендеи точно запомнятся.
Многие звезды предпочли самых популярных производителей украшений – Tiffany & Co., Pomellato и Bulgari. Поэтому L'OFFICIEL собрал самые выдающиеся украшения актеров, которые идеально дополняют их образы и сбалансировано смотрятся.
Шарлиз Терон – Boucheron
Флоренс Пью – Bulgari
Ариана Гранде – Tiffany & Co.
Лили Гладстон – Bulgari
Дженнифер Лоуренс – Swarovski Created Diamonds
Зендея – Bulgari
Сандра Хюллер – Картье
Габриэль Юнион – Tiffany & Co.
Грейс Саммер – Briony Raymond
Америка Феррера – Pomellato
Ава ДюВерней – Reza
Аня Тейлор-Джой – Tiffany & Co.
Кирстен Данст – Фред Лейтон
Эмили Блант – Tiffany & Co.
Регина Кинг – Pomellato
Ева Лонгория – Bucherer
Лаверн Кокс – ожерелье Al Zain и кольцах Le Vian, Anabela Chan и ZYDO
Ванесса Хадженс – Chopard
Амелия Димолденберг – Messika
Бриттани Сноу – Pomellato
Ранее OBOZ.UA писал о карамельном маникюре Марго Робби на Оскаре 2024, который получит звание тренда весна-лето благодаря универсальному оттенку. Именно эти ногти будут популярными, ведь звезды в этом году выбрали более классические образы преимущественно нежного молочного цвета.
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