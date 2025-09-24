Осенние тренды причесок: какие стрижки и аксессуары модные в 2025-м

Начало осени меняет наши бьюти-привычки, связанные с волосами. Мы все чаще носим головные уборы, поэтому нуждаемся в удобных для этого прическах, ищем новые красивые аксессуары, чтобы собирать свои пряди. Конечно, у многих возникает желание еще и освежить цвет.

На какие новинки и тренды стоит обратить внимание среди причесок, рассказало издание Cosmopolitan. Его эксперты рассказали, какие краски и аксессуары для причесок будут модными в этом сезоне.

Аксессуары с черепаховым окрасом

Украшения с имитацией черепахового панциря – это вечная классика, где-то на уровне с похожим, но более хищным леопардом. Анималистические принты также являются большим трендом этой осени и черепаха вполне вписывается в него. Приобретите себе заколку-краба с имитацией этого рисунка и используйте ее на свое усмотрение – собирайте шевелюру высоко или низко, закалывайте несколькими маленькими крабиками или делайте сложные укладки.

Шапочки-сетки

На смену летним банданам приходят шапочки-сетки, сплетенные крючком. Этот аксессуар можно было увидеть на улицах Нью-Йорка во время Недели моды. По сути, такие сетки являются переходным этапом от летних образов к зимним шапкам.

Тыквенно-медные волосы

Осенью рыжие цвета непременно становятся макротрендом, если речь идет о прическах. В этом году самыми популярными являются теплые тыквенно-медные оттенки. Они добавляют в шевелюру сочетание красных, оранжевых и золотистых тонов, которые шикарно переливаются на солнце, что придает волосам объемный вид.

Текстурированное каре

Осенью текстурированное каре с объемными прядями и слоями выходит на первый план. Такая стрижка не только создает интересный подвижный объем, за ней, как правило, достаточно легко ухаживать, независимо от типа волос. Вьющимся и волнистым прядям такая стрижка придает дополнительный объем, четкость и упругость, а на прямых волосах создает интересную форму.

Карамельный блонд

Яркие, как будто выгоревшие блонды с завершением лета остаются позади. Этой осенью стоит обратить внимание на теплые карамельные оттенки. Для брюнеток, желающих немного осветлить пряди, это отличный способ освежить образ, не подвергая шевелюру полному обесцвечиванию. Блондинкам он придает глубины и сияния. Карамель и золото создают теплый, мягкий и многогранный оттенок, требующий минимального ухода, даже по мере отрастания волос.

