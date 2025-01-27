Эти джинсы стали главным антитрендом: чем заменить мешковатые штаны в 2025 году

Мешковатые джинсы, еще недавно считавшиеся модным заявлением, постепенно теряют свои позиции. В 2025 году главным трендом станут зауженные брюки, предлагающие свежий взгляд на классический силуэт.

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На Неделе моды осень-зима 2025, в частности на показе Prada, наблюдалось существенное смещение акцентов в сторону едва заметного сужения. Поэтому редакторы Vogue призывают убирать из шкафа все мешковатые штаны и предпочесть классические варианты. По их словам, о супершироких джинсах можно забыть.

Новый "тренд" стал выразительным контрастом к объемным фасонам, которые доминировали ранее благодаря брендам типа Gucci и Balenciaga. Зауженные брюки Prada, с их деликатным силуэтом, напоминающим форму "воздушного шара", покорили сердца модников.

Эксперты советуют заменить мешковатые джинсы моделями с более изощренным кроем. Это могут быть брюки с завышенной талией, клеш или классические "сигареты". Источник рекомендует совмещать зауженные брюки с изящными элементами гардероба.

Ранее OBOZ.UA писал, с какой одеждой лучше всего совмещать классические джинсы.

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