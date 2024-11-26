Неожиданный зимний тренд: Хейли Бибер показала идеальный цвет маникюра на праздники

Мировые звезды постоянно задают тенденции в индустрии красоты, которыми пользуются модники со всех уголков планеты. Так американская модель Хейли Бибер показала стильный морозно-голубой маникюр, который не только станет трендом этой зимы, но и будет выглядеть непревзойденно на любом празднике.

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В своем Instagram звезда опубликовала фото с грандиозной вечеринки, приуроченной к ее 28-му дню рождения, где появилась с изысканным покрытием. Как отмечает издание Glamour, бледно-голубой оттенок лака на ногтях селебрити в сочетании с несколькими акцентными деталями, напоминающими крохотные оливки, создали идеальный дизайн "грязного мартини".

На своем примере Хейли Бибер доказала, что маникюр может стать решающим элементом вашего образа. Модель оделась в однотонный аутфит, где соединила черное платье с глубоким декольте и колготками в тон. Интересный акцент ее луку добавили оригинальные ногти.

Модный зимний маникюр знаменитости сделала известная нейл-мастер Зола Ганзоригт. Вдохновившись бокалом ледяного мартини, она создала идеальный дизайн на снежное время года. Неожиданным трендом этого сезона стал бледно-голубой оттенок лака. Этот универсальный цвет будет выглядеть непревзойденно как в монохромном маникюре, так и в более оригинальных вариантах.

Интересную идею декорирования ногтей продемонстрировала Хейли Бибер. Дизайн "грязное мартини" отлично подойдет для любого праздника, а тем более в зимний период.

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