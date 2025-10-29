Не носите часы на запястье: дизайнеры ввели в моду неожиданные места для аксессуара

Самый практичный способ носить часы – на запястье. Так повелось с давних времен, ведь это одно из самых удобных мест для того, чтобы быстро сориентироваться во времени. По крайней мере, так считалось до недавна, пока именитые дизайнеры не решили переосмыслить моду на аксессуары.

Как рассказал глянец Vogue, все чаще мировые бренды представляют свое видение в стилизации механических часов. Их идеи уже воплотили на показах, и они нашли отклик в сердцах стилистов.

Неожиданные места, где можно носить часы

Всем известный французский бренд Louis Vuitton на показе осень/зима 2025-2026 создал особенно нежную концепцию. Мероприятие провели на железнодорожном вокзале, а ведущей темной стали неповторимые минуты прощания и встречи близких.

Часы в эту идею отлично вписались, однако Louis Vuitton решил представить их в виде украшения на шее. Своеобразный кулон висел на цепочке и был закреплен на кожаном логотипе бренда.

Ранее практичность аксессуара переосмыслил и Hermès. Его часы-брошь Maillon Libre можно носить на воротнике и рукаве, или же превратить в кулон, подобрав красивую цепочку.

Французский дизайнер Ивонн Леон пошла еще дальше – она предложила уменьшить циферблат и вмонтировать его в кольцо. Украшение получилось массивным и статусным, а его вид описали как произведение "на перекрестке инноваций и изысканности".

О практичности такого аксессуара можно спорить, но как и все в высокой моде – его выбирают не для комфорта, а для восхищенных взглядов.

