Мини-юбка с флагом Саудовской Аравии: на неделе моды в Лондоне разразился громкий скандал

На лондонской неделе моды, которая проходит в этом году с 15 по 19 сентября, возник скандал с дизайнером Mowalola. Во время презентации новой коллекции на подиум вышла модель в короткой юбке с флагом Саудовской Аравии.

Об этом сообщает Middle East Eye. Этот дизайн вызвал критику в социальных сетях, столкнувшись с обвинениями в неуважении ислама и Королевства Саудовской Аравии. Пользователи призвали компании, с которыми сотрудничает дизайнер, бойкотировать ее.

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Флаг Саудовской Аравии содержит фразу "Нет Бога, кроме Аллаха; Мухаммед является посланником Его". Для мусульман она имеет огромное значение и считается священной. Некоторые предполагали, что бренд специально использовал флаг этого государства с целью привлечь к себе внимание, но Mowalola опровергла подобные заявления.

Хотя спор поднял деликатной вопрос, это также показало важность понимания чужой культуры.

"Вся ситуация вокруг мини-юбки заключается не в защите этой ужасной страны Саудовской Аравии, а в писании, которое священно для миллиардов людей. Неужели это трудно понять?" – пишет один из постов на платформе X (ранее известной как Twitter).

Другие тоже поделились таким мнением в Интернете.

"Я ни в коем случае не религиозный человек, но это неуважение. Знать, что на флаге Саудовской Аравии написано слово "Аллах", и использовать его для провокационной мини-юбки, доказательство того, насколько безстыдной стала индустрия моды по отношению к религиям",– считает другой пользователь соцсети.

"Есть причина, почему Саудовская Аравия не размахивает своим флагом по всей стране. Он содержит шахаду [исламское исповедание веры]. Саудовская Аравия имеет целый набор законов только по флагу. Его нужно напечатать с обеих сторон и свернуть, почистить и уничтожить всё конкретным образом. Носить его как юбку – это неуважение", – написал в ответ один из несогласных.

Сначала бренд Mowalola проигнорировал негативную реакцию и даже опубликовал необдуманный пост, недооценивая гнев обиженных. Впоследствии пост был удален, однако дизайнер не заставила себя ждать с извинениями.

В своем посте Mowalola объяснила, что национальные флаги разных стран были одним из главных источников вдохновения для её дизайна, но дизайнер не знала о священной природе слов на флаге Саудовской Аравии. Она выразила глубокое сожаление по поводу любого вреда или оскорбления, который могла нанести, и объявила о намерении убрать дизайн из своей коллекции.

Дизайнером бренда является нигерийка Мовалола Огунлеси, проживающая в Лондоне. Она известна использованием широкого спектра текстур и материалов в своих работах. Mowalola создает нетрадиционные образы, вдохновленные молодежной культурой.

Огунлеси собрала более 300 000 подписчиков в Instagram, после того как она поделилась фотографиями юбки у своих стороз.

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