Как сделать идеальный маникюр на дому: 9 советов от экспертов

Аккуратный маникюр всегда улучшает настроение и делает вид ваших рук ухоженными и красивыми. Однако не всегда для опрятного вида ногтей нужно записываться в салон, ведь многие женщины ухаживают за ними в домашних условиях.

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Для этого нужно поправиться, но результат точно того стоит. Woman and Home поделился советами от профессионалов по уходу за ногтями..

Подготовка перед началом маникюра

Начните с подпиливания ногтей: выберите нужную форму и отшлифуйте пилочкой края ногтей. Следующим шагом будет уход за кутикулами – их нужно отодвинуть, используя, например, апельсиновую палочку.

Далее следует шлифовка поверхности ногтей, чтобы удалить верхнюю прослойку. Это поможет лаку лучше держаться. Затем ногти следует протереть от пыли перед нанесением базы. Теперь можно переходить к покраске. Если вы используете традиционные лаки, нужно дать ногтям 5 минут высохнуть, прежде чем наносить второй слой цвета.

Держитесь как можно дальше от воды сразу после маникюра

Что касается геля и других видов маникюра с ультрафиолетовой обработкой, эксперт советует воздержаться от воздействия воды на ногти, по крайней мере, несколько часов после маникюра, чтобы лак полностью затвердел.

По возможности надевайте перчатки

"Химические вещества, содержащиеся в обычных бытовых моющих средствах, также могут повлиять на долговечность лака для ногтей, поэтому, если это возможно, надевайте перчатки, делая домашнюю работу", – говорит эксперт по маникюру Кристен Уайт. Даже если это всего лишь несколько тарелок, все равно лучше позаботиться о защите покрытия.

Никогда не пропускайте масло для кутикулы

Масло для кутикулы – лучший друг маникюра. Эксперты советуют использовать его каждый день, чтобы поддерживать ногти крепкими и здоровыми.

Не сдирайте лак самостоятельно

Не стоит сдирать лак, если он отбился или начал трескаться. Вместе с цветом можно повредить ноготки, что приведет к их ломкости в будущем.

Выбор цвета

Некоторые цвета лака для ногтей носятся дольше, чем другие. По словам специалиста, блестящие лаки для ногтей, как правило, держатся дольше (поэтому их сложнее удалить!), а нюдовый лак является отличным выбором, поскольку он, как правило, менее заметен, если появляется маленькая трещинка.

Быстро реагируйте на трещины и отслаивание.

Когда лак начинает откалываться, маникюр еще можно спасти. Для начала нужно подпилить край, чтобы сгладить его, и нанести тонкий слой сверху, чтобы защитить маникюр от последующей отслойки.

Выберите форму ногтей, которая не требует постоянного ухода

Выбор формы ногтей также может определить, насколько долговечным будет маникюр. Если вы выберете форму, которая менее склонна у повреждениям, например округлая или овальная, то маникюр будет держаться дольше.

Выберите гель-лак или акрил

Если вы ищете маникюр, который гарантированно будет носиться не одну неделю, выберите гель-лак или акрил. Вам понадобится лампа с ультрафиолетовым светом и специальные материалы, но такая процедура может заменить салонную.

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