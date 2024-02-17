Mango, Zara, H&M и не только: 5 звезд, которые носят одежду бюджетных брендов

Дефилируя красными дорожками, звезды, как правило, носят наряды от люксовых брендов, расшитые драгоценными камнями, золотом и так далее: поскольку те подчеркивают их статус. А вот в повседневной жизни им хочется "отдохнуть" от роскоши – поэтому выбирают практичные и при этом актуальные изделия из масс-маркета.

Мы подготовили подборку знаменитостей, которые являются поклонниками разумной экономии и, несмотря на миллионные гонорары, не пренебрегают носить вещи по демократическим ценам. Детальнее – в материале OBOZ.UA.

1. Селена Гомес

Американская актриса и певица Селена Гомес любит пополнять свой гардероб вещами от Mango, Forever21, Reformation и Levi's. Их она носит не только в повседневной жизни, но и на важные события. Например, однажды звезда вышла на красную дорожку Fulfillment Fund's Stars Gala в платье Forever21. У этого же бренда приобрела майку для расслабленного образа в клипе Bad Liar 2017 года.

2. Лили Роуз-Депп

Дочь актеров Джонни Деппа и Ванессы Паради, актриса и модель Лили-Роуз Депп, в реальной жизни носит вещи в стиле casual. Для этого комбинирует в аутфитах люксовые бренды с бюджетными. К примеру, Chanel и Forever21, Zara или H&M. Девушке безразлично, что не всегда предметы ее гардероба высокого качества. Поскольку мода стремительно меняется, Лили успевает менять вещи прежде чем они изнашиваются.

3. Леди Гага

Американская певица и актриса Леди Гага раньше часто эпатировала публику латексными, кожаными или же из настоящего мяса нарядами. В последние годы она сменила свои публичные образы на более элегантные: костюмы прямого кроя или силуэтные платья. А вот в повседневной жизни Стефани Джерманотта (настоящее имя артистки) всегда предпочитала простые и бюджетные вещи от H&M, &Other Stories и т.д.

4. Кендалл Дженнер

Наверно, вы удивлены, что в этот список попала американская модель Кендалл Дженнер, которая в Instagram постоянно демонстрирует любовь к роскоши. Эта звезда тоже не пренебрегает носить вещи из масс-маркета, как H&M, ASOS, Mango, Topshop и Forever 21. Их она умело комбинирует с драгоценными аксессуарами и обувью, что всегда выглядит эффектно.

5. Эмили Ратаковски

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски – еще одна звезда, которая умеет экономить. В 2018 году на свою свадьбу с Себастьяном Беар-Макклардом она вместо традиционного пышного платья выбрала костюм горчичного цвета Zara и шляпу с широкими полями. Также большую часть ее гардероба занимают вещи от H&M, Topshop и Mango.

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