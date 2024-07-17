Лучшие визажисты назвали 8 трендов, о которых следует знать в 2024 году

Экватор года пройден, поэтому эксперты представили тенденции красоты, которые будут господствовать до конца 2024-го. Профессионалы отметили, что на тренды оказывают большое влияние соцсети, в частности TikTok, поэтому смело можно искать вдохновение на страницах инфлюэнсеров.

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Визажисты поделились своими бьюти прогнозами на ближайшие шесть месяцев. Издание Who What Wear выделило из них 8 самых ярких трендов.

Гибридный консиллер

С увеличением спроса на тональные средства появились так называемые "гибридные продукты", которые выполняют сразу несколько функций. "Появление консилера 2-в-1, который обеспечивает полное покрытие именно там, где это необходимо, выделяется как переменная тенденция, – говорит Арти Пал, визажистка и член комитета DEI Британского совета красоты. – Эта техника не только эффективно скрывает пятна, темные круги и неровный тон, но и обеспечивает эффект "второй кожи" благодаря макияжу, который практически незаметен".

Размытый контур губ

В 2024 году ожидается, что размытые губы будут в тренде, говорит визажист Chanel и директор моды Hunger Марко Антонио. "Когда вы думаете о размытых губах, это почти изображение с мягким фокусом, – говорит он. – Эта техника макияжа создает эффект градиента на губах, с тусклым цветом – от более темного оттенка в центре до более мягких и размытых краев" .

Контуринг в форме буквы "С"

Все, несомненно, видели, как румяна блогеров постепенно поднимаются от щек до скул и эта техника никуда не исчезнет в 2024 году. "Чтобы получить "высокие скулы", наносите румяна в форме "С", начиная от области висков и вниз до скул, затем вверх и немного над наружными краями бровей, чтобы создать этот эффектный вид", – объясняет Антонио.

Глянцевые губы

Блеск для губ вернулся в большом масштабе. От тонированного блеска, ухаживающего за губами, до многомерного покрытия, глянцевые губы уже доказали, что они являются главным трендом макияжа в 2024 году.

Яркие тени

"Я вижу эволюцию яркого макияжа глаз в 2024 году, – прогнозирует Пал. – От смелых рисунков до ярких подводок и даже страз для особых случаев глаза могут стать наиболее универсальным, выдающимся аксессуаром, который позволит увлекательно выразить индивидуальность".

Макияж балерины

В тренде балетный макияж, минимальный и изящный, с сияющей атласной кожей, как балетные туфли. "Я воспринимаю это как изящный, ультрашикарный, но очень естественный вид, – говорит визажистка Chanel Кэй Монтано. – Это больше о том, чтобы волосы были аккуратно собраны назад, а также о свежем лице, где макияж минимальный и очень уникальный. Здесь хорошо работают косметические продукты по уходу за кожей".

Омбре губы

"Губы омбре 90-х годов существуют уже достаточно давно и останутся в тренде, – говорит Антонио. – С помощью карандашей для губ этот вид может помочь определить и подчеркнуть естественную форму губ, делая их более объемными и четко очерченными, а также обеспечивая долговечность и универсальность, если вы добавляете губную помаду. Эксперт обращает внимание на несколько ключевых шагов, которые обеспечат безупречный образ: "Начните с подготовки и увлажнения губ, убедитесь, что карандаш для губ заточен, и начните аккуратно очерчивать контур вдоль природной линии".

Монохромность 90-х

"Монохроматическая цветовая палитра 90-х с нейтральными оттенками латте останется в моде, – говорит визажистка Chanel Нинни Нуммела. – Подумайте об глазах, подчеркнутых матово-коричневыми оттенками в сочетании с нюдовыми и красноватыми губами".

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