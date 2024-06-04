Кроссовки Adidas, кольчуга и меч в волосах. Певица alyona alyona раскрыла секреты своих образов на Евровидении 2024

Представительница Украины на Евровидении 2024 alyona alyona раскрыла, что символизировали ее яркие и смелые образы на бирюзовой дорожке и на сцене. Над их созданием работали украинские и зарубежные бренды.

Артистка подчеркнула, что предпочитала дизайнеров, которые делают концептуальную одежду и ориентируются на индивидуальность каждого клиента. Соответствующий пост появился на странице звезды в Instagram.

"Мой образ на основное выступление был создан дуэтом дизайнеров бренда LUVI. Ключевыми смыслами нашего выступления были: women's strenght (сила женщин), resilience (противостояние, стойкость) и unity (единство). Основой моего костюма было кимоно, в котором соединились сияющая и матовая текстуры, что дало хороший контраст", – объяснила alyona alyona.

Кольчуга реперки, которая стала акцентным элементом в образе, была сделана вручную. Она весила 3 килограмма и состояла из 10 тысяч металлических колец. Образ певицы олицетворял жизнь украинской женщины во время войны.

"У него наслоены плечи, чтобы показать, что жизнь женщины сейчас – она тяжелая, тернистая, полная таких штук, которых ты не ожидаешь. Тебя и сжигают, и сминают, и толкают. И ты на своих плечах должен нести кучу всего. Но ты встаешь и идешь, берешь в руки меч и идешь бороться", – добавила артистка.

Она также раскрыла, что именно вытаскивала из волос перед своей частью выступления. Некоторые зрители предполагали, что это был микрофон, тогда как на самом деле певица держала в руках небольшой меч от украинского бренда.

В течение всей конкурсной недели alyona alyona ходила в Мальме в стильных кроссовках Adidas. Этот спортивный бренд она уже не раз показывала в своем профиле.

Ранее OBOZ.UA писал, что Jerry Heil, представлявшая Украину на Евровидении 2024 года, показала процесс создания сценического образа.

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