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Кейт Миддлтон и Меган Маркл вышли в люди в свитерах-жилетах: с чем носить неожиданный хит сезона

Анна Кравчук
Lady Oboz
3 минуты
282
Кейт Миддлтон и Меган Маркл вышли в люди в свитерах-жилетах: с чем носить неожиданный хит сезона

Кейт Миддлтон и Меган Маркл, казалось бы, не имеют ничего общего между собой, однако у них есть одна схожая черта – наличие безупречного вкуса. Жены сыновей короля Великобритании нередко задают тренды на те или иные вещи. Так произошло и со свитерами-жилетами, обещающими стать едва ли не самым громким модным хитом осени-2023. Это именно тот идеальный вариант для создания уютного, теплого, а главное, стильного аутфита.

Кейт Миддлтон показалась в свитере-жилете актуального серого цвета на годовщине британского общественного центра "Всі разом", который поддерживает украинских беженцев, в начале октября этого года. А Меган Маркл надела трендовую жилетку молочного оттенка в сентябре на "Играх Непокоренных" в Дюссельдорфе. OBOZ.UA расскажет подробнее о модной тенденции и покажет, с чем и как ее можно носить.

Что касается принцессы Уэльской, то она выбрала светло-серый вязаный свитер-жилет с воронковидной горловиной Janie от бренда Cefinn. Известно, что его цена – 120 фунтов стерлингов (примерно 5400 гривен). Трендовую вещь Ее Королевское Высочество скомбинировала с элегантной белой рубашкой с воротничком-стойкой. Также образ состоял из прямых серых брюк и туфель на каблуке.

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Кейт Миддлтон и Меган Маркл вышли в люди в свитерах-жилетах: с чем носить неожиданный хит сезона

Этот жилет грубой вязки можно носить с горловиной или без нее. Попробуйте соединить его с брючным костюмом, расклешенными джинсами в стиле 70-х или даже с юбкой-миди. Надеть его поверх платья? Тоже отличная идея, которая сможет претендовать на звание вашего любимого осеннего аутфита.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл вышли в люди в свитерах-жилетах: с чем носить неожиданный хит сезона

Носить такие жилеты можно и без дополнительных элементов, если не слишком холодная погода это позволит.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл вышли в люди в свитерах-жилетах: с чем носить неожиданный хит сезона

Если говорить о цвете, то можно полностью подражать королевскому стилю Кейт Миддлтон и выбрать трендовый серый. Он несколько сдержаннее, чем некоторые другие подобные изделия из разноцветной палитры, однако гармонично впишется в ваш гардероб.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл вышли в люди в свитерах-жилетах: с чем носить неожиданный хит сезона

Вязаные вещи без рукавов часто считают консервативными. Возможно, потому, что они ассоциируются с традиционной школьной формой прошлых десятилетий. Но принцесса Уэльская доказала, что свитер-жилет уже давно избавился от своего устаревшего имиджа и действительно может быть элегантным и шикарным трендом осени. Сдержанный и изысканный – идеальное сочетание для повседневного лука.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл вышли в люди в свитерах-жилетах: с чем носить неожиданный хит сезона

На какой вариант нас вдохновляет Меган Маркл? Это хлопковый свитер-жилет спиральной связки от бренда Polo Ralph Lauren молочного оттенка. Фасон унисекс расставляет правильные акценты на фигуре и делает силуэт хрупким и сексуальным. Стоит такое изделие примерно 110 долларов (4 тысячи гривен), однако есть гораздо более дешевые его аналоги от менее дорогих брендов.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл вышли в люди в свитерах-жилетах: с чем носить неожиданный хит сезона

Подобный жилет создаст особенно красивый дуэт со светлой футболкой, будет более изысканно смотреться в сочетании с рубашкой, а также уютно "сыграет" в тандеме с лонгсливом.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл вышли в люди в свитерах-жилетах: с чем носить неожиданный хит сезона

Стоит отметить, что фанатеют от свитеров-жилетов не только королевские особы. Его уже добавили в свой гардероб Кендалл Дженнер, Рози Хантингтон-Уайтли, Тейлор Свифт и другие мировые звездные модницы. Fashion-инфлюэнсеры также активно пропагандируют этот осенний модный хит, поэтому не стоит тратить попусту время, если хотите быть на одной волне с трендами.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл вышли в люди в свитерах-жилетах: с чем носить неожиданный хит сезона

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что принцесса Уэльская появилась на публике с обновленной прической. Она не стала радикально менять свой имидж, однако несколько освежила образ челкой-шторкой и более глубоким цветом волос, которые она, вероятно, нарастила.

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