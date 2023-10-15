Кейт Миддлтон и Меган Маркл вышли в люди в свитерах-жилетах: с чем носить неожиданный хит сезона

Кейт Миддлтон и Меган Маркл, казалось бы, не имеют ничего общего между собой, однако у них есть одна схожая черта – наличие безупречного вкуса. Жены сыновей короля Великобритании нередко задают тренды на те или иные вещи. Так произошло и со свитерами-жилетами, обещающими стать едва ли не самым громким модным хитом осени-2023. Это именно тот идеальный вариант для создания уютного, теплого, а главное, стильного аутфита.

Кейт Миддлтон показалась в свитере-жилете актуального серого цвета на годовщине британского общественного центра "Всі разом", который поддерживает украинских беженцев, в начале октября этого года. А Меган Маркл надела трендовую жилетку молочного оттенка в сентябре на "Играх Непокоренных" в Дюссельдорфе. OBOZ.UA расскажет подробнее о модной тенденции и покажет, с чем и как ее можно носить.

Что касается принцессы Уэльской, то она выбрала светло-серый вязаный свитер-жилет с воронковидной горловиной Janie от бренда Cefinn. Известно, что его цена – 120 фунтов стерлингов (примерно 5400 гривен). Трендовую вещь Ее Королевское Высочество скомбинировала с элегантной белой рубашкой с воротничком-стойкой. Также образ состоял из прямых серых брюк и туфель на каблуке.

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Этот жилет грубой вязки можно носить с горловиной или без нее. Попробуйте соединить его с брючным костюмом, расклешенными джинсами в стиле 70-х или даже с юбкой-миди. Надеть его поверх платья? Тоже отличная идея, которая сможет претендовать на звание вашего любимого осеннего аутфита.

Носить такие жилеты можно и без дополнительных элементов, если не слишком холодная погода это позволит.

Если говорить о цвете, то можно полностью подражать королевскому стилю Кейт Миддлтон и выбрать трендовый серый. Он несколько сдержаннее, чем некоторые другие подобные изделия из разноцветной палитры, однако гармонично впишется в ваш гардероб.

Вязаные вещи без рукавов часто считают консервативными. Возможно, потому, что они ассоциируются с традиционной школьной формой прошлых десятилетий. Но принцесса Уэльская доказала, что свитер-жилет уже давно избавился от своего устаревшего имиджа и действительно может быть элегантным и шикарным трендом осени. Сдержанный и изысканный – идеальное сочетание для повседневного лука.

На какой вариант нас вдохновляет Меган Маркл? Это хлопковый свитер-жилет спиральной связки от бренда Polo Ralph Lauren молочного оттенка. Фасон унисекс расставляет правильные акценты на фигуре и делает силуэт хрупким и сексуальным. Стоит такое изделие примерно 110 долларов (4 тысячи гривен), однако есть гораздо более дешевые его аналоги от менее дорогих брендов.

Подобный жилет создаст особенно красивый дуэт со светлой футболкой, будет более изысканно смотреться в сочетании с рубашкой, а также уютно "сыграет" в тандеме с лонгсливом.

Стоит отметить, что фанатеют от свитеров-жилетов не только королевские особы. Его уже добавили в свой гардероб Кендалл Дженнер, Рози Хантингтон-Уайтли, Тейлор Свифт и другие мировые звездные модницы. Fashion-инфлюэнсеры также активно пропагандируют этот осенний модный хит, поэтому не стоит тратить попусту время, если хотите быть на одной волне с трендами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что принцесса Уэльская появилась на публике с обновленной прической. Она не стала радикально менять свой имидж, однако несколько освежила образ челкой-шторкой и более глубоким цветом волос, которые она, вероятно, нарастила.

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