Какие прически сделают образ более легким: варианты 70+

Возраст – это не повод прятать себя за старыми привычками, а прекрасная возможность изменить образ и подчеркнуть собственный стиль. Волосы со временем меняются: они могут становиться тоньше или мягче. Это не проблема, а шанс открыть для себя легкие, удобные и современные стрижки, которые добавляют свежести и омолаживают.

Короткие стрижки имеют важное преимущество – они никогда не выходят из моды. Эксперты рассказали о топ трендовых и универсальных стрижек для женщин в возрасте 70+.

Какую прическу выбрать в зрелом возрасте

Известный стилист Кадзу Катахира советует женщинам после 70 лет рассмотреть короткие прически.

"Да, решиться отрезать длинные волосы непросто, но именно эта решимость и делает стиль ярким", – отметил он.

Аккуратные, выверенные силуэты остаются символом элегантности. Но уход не менее важен, чем сама стрижка. Оптимально подстригать кончики каждые 4–6 недель, чтобы сохранить чистый, опрятный вид. Седые волосы, которые часто бывают более сухими и склонными к пушистости, выглядят значительно лучше после регулярных обновлений.

Топ-прически, которые освежат образ после 70 лет

Боб до подбородка

Это универсальная классика, которая подходит к большинству форм лица. Длина до подбородка добавляет четкости, а ровный срез выглядит стильно и современно. Важно, чтобы форма была простой, без чрезмерного округления, которое часто делает образ "устаревшим". Простая в укладке и гармонично сочетается с любым стилем одежды.

Текстурированный боб

Для тонких или редких волос ровный срез может казаться плоским. Здесь на помощь приходит боб со слоями. Легкая многослойность добавляет объема, а укладка с муссом или феном и круглой щеткой создает объем у корней. Этот боб хорошо маскирует неравномерный рост и проблемные участки.

Короткая многослойная стрижка

Эта воздушная, "перьевая" текстура красиво обрамляет лицо и визуально приподнимает его черты. Благодаря мягким слоям волосы выглядят легкими, а объем распределяется равномерно.

Уход прост: достаточно легкой сушки феном или использования крема для текстурирования.

Мягкий пикси

Одна из самых элегантных и удобных коротких стрижек. Мягкие, равномерные слои делают лицо более нежным, добавляют объема тонким волосам и не требуют сложной укладки. Пикси легко сочетается с любым стилем одежды и аксессуаров.

Объемный пикси

Вариант для тех, кто хочет более выразительный образ. Объем добавляют в зоне челки или макушки, что особенно подходит при тонких волосах. Требует немного больше времени на укладку, но результат того стоит. Уход простой: мусс + круглая щетка, или легкая фиксация лаком.

Почему короткая стрижка после 70 – это выигрышный выбор:

Визуальное омоложение – открывает лицо, подчеркивает черты и делает образ более свежим.

Удобство – меньше времени на уход и укладку.

Стильность – короткие прически всегда в тренде.

Здоровье волос – регулярное подрезание уменьшает ломкость и сухость.

