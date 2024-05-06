Как замаскировать морщинки под глазами: полезные советы

Кожа под глазами – это та зона, которая одной из первых начинает выдавать наш возраст. Эта деликатная часть лица требует не только тщательного ухода, но и правильного подхода к макияжу.

Рассказать о нем изданию Newsweek решила профессиональная визажистка и владелица косметического бренда Зои Тригвелл. По ее словам, важно изменить свой подход к макияжу зоны вокруг глаз.

Меньше значит лучше

Независимо от возраста кожа под глазами более тонкая и чувствительная, чем на других участках лица. Именно поэтому толстый слой любого продукта, нанесенного сюда, только подчеркнет любые линии на коже и визуально прибавит возраста.

Откажитесь от использования тональных средств под глазами и во внешних уголках. Ограничитесь только применением консилера, если он вам действительно нужен. Если у вас есть морщинки от улыбки или складки под глазами, чрезмерное использование продукта, скорее всего, подчеркнет их.

Увлажнение прежде всего

Чтобы линии в этой зоне были менее заметны, кожа должна быть хорошо увлажненной. Следовательно, не пренебрегайте кремом и праймером – они разгладят текстуру кожи. Только после них наносите консилер или тон. При этом применяйте их максимально тонким слоем.

Если у вас от природы есть темные круги вокруг глаз, увлажнение для вас становится еще более важным. Отдавайте предпочтение не просто увлажняющему крему, а специальному средству для кожи вокруг глаз. Оно не просто насыщает кожу влагой, но и слегка осветляет ее.

Наносите с осторожностью

Если у вас есть тонкие линии или морщинки, особенно на зрелой коже, вам нужно очень аккуратно наносить макияж. Откажитесь от сухих текстур – они очень сильно забиваются в складки. Попытайтесь наносить свое тонировочное средство или консилер кистью, а затем растушевывать влажным спонжем. И пока продукт еще влажный, закрепляйте его тонким слоем рассыпчатой пудры. Но накладывайте ее пуховкой, а не кистью – так пудра ляжет ровнее.

Если вам нравится делать макияж пальцами, не отказывайте себе в этом. Тепло рук сделает текстуру продукта более мягким и податливым. В таком случае еще эффективнее будет, например, жидкий консилер.

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