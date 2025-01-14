Как стилизовать простые джинсы: четыре зимних тренда, которые сделают образ лучше

Модные тенденции меняются всё время, но джинсы остаются актуальными в любой сезон уже много лет. Главное правило стильного образа – следить за трендами и идти в ногу с ними. Итак, с чем совмещать деним зимой 2025 года?

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Как пишет Who What Wear, есть несколько зимних трендов, которые сделают аутфиты с простыми джинсами актуальными. Вот четыре лучших из них – от пальто до искусственного меха.

Пальто макси

Сложно представить образ, который испортило бы качественное длинное пальто, поэтому его можно смело стилизовать с любыми джинсами. Есть что-то в сочетании текстур, что придает изюминки обеим частям лука, не говоря уже о практичной стороне.

Цвет года – коричневый

Один из самых модных цветов сезона – коричневый – идеально констрастирует с нежно-голубым денимом. Независимо от того, что вы выбрали – пальто, свитер, ремень или ботинки – насыщенный темно-коричневый хорошо сочетается практически со всеми моделями джинсов.

Искусственный мех

Если говорить о сочетании фактур, то искусственный мех и деним – это отличный выбор. Эти элементы гардероба могут казаться противоречивыми, но искусственный мех придает гламурности простым джинсам и идеально подходит для холодного зимнего сезона.

Лоферы

Лоферы никогда не выходят из моды, но сейчас они особенно популярны. В неснежные дни, когда погода позволяет спрятать теплые сапоги и заменить их на более легкую обувь, широкие джинсы можно дополнить черными или коричневыми лоферами, которые сразу сделают лук элегантным.

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