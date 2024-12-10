Их будут носить все: какие джинсы будут самыми стильными в 2025 году

Джинсы давно стали основой модного гардероба, оставаясь актуальными в любом сезоне. Поэтому модные эксперты уже определили, что будет в тренде следующего 2025 года, чтобы можно было заранее подготовиться покорять мир. В следующем году в тренды вернутся подвороты.

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Vogue Italia гарантирует, что именно этот стиль будет самым универсальным среди джинсов, ведь они "всегда практичны, не нуждаются в подшивке и подстраиваются под высоту каблука". Более того, осталось меньше месяца до окончания 2024 года, а джинсы с подворотом уже заполонили сеть.

Благодаря такому жесту можно избежать подшивки иглой с нитью в случае, если штаны джинсов слегка длинные.

"Единственное, что нужно – немного ловкости рук, чтобы получить одежду без неприглядных рюшей и складок. Подгиб здесь является не только функциональной, но и декоративной деталью, которая определяет окончательный вид, в том числе благодаря контрастному цвету джинсов", – объясняет источник.

Vogue советует отдавать предпочтение именно прямым фасонам джинсов, ведь их легче и красивее всего можно подкатить. Источник также отметил, что чем меньше в начале ткани остается свободной, тем труднее провести с ней манипуляцию.

"Наряды с джинсами с подвернутыми штанинами привлекает внимание именно там, где проходит линия подола: неизбежно на передний план выходят и туфли, эта деталь словно направляет взгляд. Поэтому выбор модели не может (и не должен) быть второстепенным", – добавили в Vogue.

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