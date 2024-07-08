Как сохранить макияж стойким в жару: три полезных совета

В сильную жару ключевое – это придерживаться рекомендаций по здоровью: оставаться в прохладе, пить воду, избегать алкоголя и физических нагрузок. А еще, вырабатывать новые повседневные привычки, в том числе в макияже, чтобы сохранить его стойкость.

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OBOZ.UA собрал советы профессиональных визажистов, как обеспечить себе отличный вид даже в самый жаркий день. Вот три рекомендации, которые вас точно не подведут.

Уход за кожей – это главное

Хотя уход за кожей лица необходим круглый год, во время жары его важность только возрастает. Идеально очищенная и увлажненная кожа будет лучше подготовлена ​​к нанесению косметики. И только на такой коже она будет хорошо держаться.

Любая косметическая процедура должна начинаться с правильного очищения с использованием продукта, подходящего для вашего типа кожи. Не пропускайте нанесение сыворотки или легкого крема, чтобы выровнять цвет лица и сгладить расширенные поры.

Когда жарко, вы можете положить средства по уходу за кожей в холодильник, чтобы усилить их действие и насладиться ощущением прохлады. Также можете порадовать себя утром и вечером умыванием с помощью кубика льда. В жару это будет даже приятно.

Выбирайте легкие текстуры

Жаркая погода предусматривает более легкий макияж, он позволит коже лучше дышать и убережет вас от эффекта липкости и блеска. Поэтому для выравнивания тона кожи лучше выбрать легкие текстуры, такие как кремы BB и CC. Они лягут на лицо легким проницаемым слоем и будут иметь естественный вид. И не забудьте потом нанести немного матирующей бронзирующей пудры для загорелого цвета лица без блеска.

Некоторые средства лучше заменить на водостойкие. В первую очередь речь идет о тушах и подводках для глаз. Они не будут осыпаться и течь в жару.

Когда солнце печет наиболее сильно, абсолютно необходим праймер, поскольку он помогает скрыть всевозможные недостатки, а также закрепить тональную основу и консилер. Что касается губ, то простой блеск или увлажняющий бальзам незаменимы в дневное время, а матовая стойкая помада отлично подойдет для вечера.

Держите свою косметику под рукой

Хотя описанные выше два шага избавят вас от многих хлопот в жаркую погоду, они не могут гарантировать вам безупречный результат в течение всего дня. Чтобы держать ситуацию под контролем лучше иметь под рукой несколько предметов первой необходимости, которыми можно будет воспользоваться в любой момент.

Положите в сумку спрей для фиксации и салфетки для промокания лица. Они помогут быстро убрать жирный блеск и вернут макияжу стойкость. А еще тушь, пудру, подводку и продукт, которым вы красите губы. При необходимости вы быстро вернете свой образ в идеальное состояние с таким набором.

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