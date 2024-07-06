Как сделать простой базовый макияж: советы

Независимо от того, сколько лет опыта в макияже у вас есть, всегда существует пространство для совершенствования своих навыков. Особенно когда речь идет о базовом макияже, задача которого подчеркивать естественную красоту и быть максимально незаметным.

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У визажистов есть несколько советов, как добиться легкого покрытия и создать безупречный образ, не перегруженный косметикой. OBOZ.UA рассказывает о пяти главных лайфхаках.

Начинайте с чистого полотна

Прежде чем приступить к нанесению макияжа, важно как следует очистить кожу. Начните с умывания мягким средством, а затем воспользуйтесь увлажняющим кремом. Для жирной кожи подойдет средство с легкой текстурой и без масел, а для сухой – более плотное, с питательными компонентами. Также подбирайте крем под тип косметических средств, которыми вы пользуетесь. Если вы любите косметику на масляной основе, используйте также увлажняющий крем на масляной основе. Если в основе продуктов, которыми вы пользуетесь вода, то и крем должен быть на основе воды. Смешивание этих двух субстанций снизит стойкость макияжа.

Подбирайте тональный крем к тону вашей кожи

Один из важнейших советов по макияжу – правильно подобрать тональную основу к цвету вашей кожи. При выборе оттенка крема важно учитывать тип кожи и желаемый уровень покрытия. Если у вас жирная кожа, выберите тональное основание с матовым финишем, которое будет контролировать блеск. Для сухой кожи больше подойдет увлажняющий продукт с влажным финишем. Если вы не уверены в своем тоне кожи, посетите косметический магазин и обратитесь за профессиональной консультацией.

Выделите глаза

Глаза – наверное, главный акцент любого макияжа. Чтобы создать базовый образ, начните с нанесения нейтральных теней на все веко, а затем на его складку нанесите более темный оттенок, чтобы добавить глубины. Затем примените подводку для глаз, чтобы подчеркнуть их форму, и нанесите тушь, чтобы выделить ресницы. Нанесение подводки после теней для век гарантирует, что она останется более яркой, а не потускнеет под слоем другого продукта.

Не забудьте о румянах

Румяна могут мгновенно освежить цвет лица и придать ему здоровое сияние молодости. Нанося румяна, улыбнитесь, найдите яблоки щек и нанесите продукт круговыми движениями. Выбирайте оттенок, дополняющий тон вашей кожи, и не бойтесь постепенно увеличивать интенсивность, пока не добьетесь желаемого результата. Для сухой кожи лучше подойдет продукт с кремовой текстурой и влажным финишем, а на жирной идеально сработает пудровая текстура.

Завершите макияж губной помадой

Цвет помады для базового макияжа может быть какой угодно. Главное, чтобы он отвечал вашему стилю и индивидуальности. Если вы хотите создать легкий натуральный образ, выберите тонированный бальзам для губ или нюдовый оттенок. Для более смелого образа попробуйте яркую или темную помаду. Чтобы хорошо оформить губы, начните с того, что прорисуйте контур карандашом – он поможет предотвратить растекание цвета. Затем нанесите помаду и промокните салфеткой, чтобы удалить излишки продукта. Так ваш макияж губ станет действительно стойким.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как наносить тональный крем, чтобы достичь идеального покрытия.

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