Как правильно накрасить губы, чтобы получить эффект увеличения без инъекций: простой лайфхак

Для того чтобы сделать губы более пухлыми вовсе не обязательно обращаться к косметологу и делать инъекции. Достичь эффекта увеличения можно благодаря одному простому лайфхаку в макияже – контурированию губ.

Видео дня

По словам звездной визажистки Кейси Спикард, чтобы придать устам объем, стоит подвести их средствами декоративной косметики холодного оттенка. Идея состоит в том, чтобы нанести карандаш или ваш любимый скульптор для лица в те места, куда падает естественная тень, то есть над аркой Купидона и самой пухлой точкой нижней губы, пишет Who What Wear.

Увлажнение

Перед тем, как добавлять какие-либо декоративные средства, необходимо увлажнить губы. Это можно сделать с помощью бальзама, масла или маски, которые следует нанести примерно за час до того, как начать делать макияж. Кейси Спикард рекомендует немного перекрыть натуральный цвет губ с помощью небольшого количества консилера или тонального крема, чтобы создать "идеальное полотно".

Выделение формы

"Используя карандаш для губ холодного серого оттенка, я сосредотачиваюсь на нанесении средства в верхней части арки Купидона и под центральной частью нижней губы. Затем растушевываю все пальцем или плотной кисточкой для теней", – отметила визажистка.

Добавление объема

После этого эксперт по макияжу советует мягко растушевать средство по всей длине губ, немного выходя за естественный контур. Таким образом вы создать иллюзию "большой тени", которая сделает уста более пухлыми на вид. Если вам не хочется выходить за контур, визажистка Кэти Джейн Хьюз советует добавить холодный оттенок декоративного средства в уголки губ, чтобы достичь желаемого эффекта увеличения.

Нанесите помаду

Когда вы закончили контурировать губы, пора добавить им цвета. Для этого выберите свой любимый карандаш, помаду или блеск и нанесите в центральную часть уст, растушевывая в пределах естественного контура.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что визажистка показала антитренд в макияже 2025 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!