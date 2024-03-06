Как сделать круглое лицо более удлиненным: простой лайфхак

Макияж – это, в частности, способ гармонизировать форму и черты лица тем, кто ими недоволен. И хотя на самом деле не существует плохой формы, часто на нее жалуются обладательницы именно круглых лиц.

Лайфхак для них, конечно же, нашелся в TikTok. Он состоит в том, чтобы подчеркнуть скулы и сделать их более выразительными с помощью контуринга. Однако обычный подход здесь не сработает. OBOZ.UA рассказывает, что именно нужно делать, чтобы скорректировать круглое лицо.

Для круглой формы требуется не привычный горизонтальный, а вертикальный контуринг. Он поможет визуально сузить нижнюю часть лица и при этом подчеркнуть скулы тоже.

Начните с того, что с помощью средства для контуринга проведите три или четыре вертикальных полосы от впадины под скуловой костью. Именно там обычно производят контурирование при традиционном подходе. Однако здесь мы меняем направление линии.

Затем тщательно растушуйте средство, чтобы на коже не осталось полос. Эта затемненная область и должна создать иллюзию более узкого лица.

Но на этом можно не останавливаться. Нанесите еще каплю скульптора на подбородок, чтобы затемненная область не заканчивалась резко на щеке. Это обеспечит более плавный и естественный переход. Но не переусердствуйте с количеством, чтобы такое нанесение не напоминало щетину.

Также очень важно правильно выбрать цвет бронзатора или скульптора. Оттенок должен быть не слишком темным, но и не слишком светлым. Он должен быть менее заметен, чем при горизонтальном контуринге, но при этом все же создавать затенение.

Выбирайте оттенок, очень близкий к вашему природному цвету кожи. Именно это уменьшит резкость контраста и сделает вид более естественным. Также лучше отдавать предпочтение холодным тонам. Именно они помогут по-настоящему имитировать естественную глубину.

Ранее OBOZ.UA публиковал лайфхак визажистов, как правильно определить цвет тонального средства для себя.

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