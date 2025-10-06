Как сделать, чтобы помада держалась весь день: безотказный способ

Наверное, каждая поклонница макияжа сталкивалась с неприятной ситуацией, когда тщательно нанесенная помада исчезает с губ уже через час или два, оставляя лишь некрасивое "кольцо" по краю. Это пожизненная проблема, которая заставляет нас постоянно обновлять цвет в течение дня, что раздражает и свидетельствует о неправильной подготовке губ.

Визажисты объясняют, что выцветание помады обычно вызвано тремя факторами: естественным уровнем увлажнения, выделением натуральных масел, а также текстурой самих губ. Жировые вещества в пище и напитках также активно разрушают пигмент, а сухость или неровности кожи не дают помаде лечь гладко и ускоряют её исчезновение.

Однако, на помощь пришла автор контента Иши Сутария с гениальным лайфхаком, который обещает преобразить стойкость вашего макияжа губ.

Секрет заключается в том, чтобы создать идеальную "базу" для помады с помощью обычных средств, которые обычно используют для лица: консилера и пудры. По словам звездной визажистки Алексы Персико, эти несколько дополнительных минут, потраченных на подготовку, кардинально изменят ваш подход к макияжу губ. Этот несложный, но эффективный метод доступен абсолютно каждому.

Как наносить помаду, чтобы дольше держалась

Подготовьте губы

Прежде чем браться за помаду, подготовка является обязательным условием, подобно использованию праймера для лица. Визажист Алекса Персико советует сначала осторожно отшелушить кожу губ, чтобы избавиться от любой сухости и шелушения. После этого необходимо нанести тонкий слой увлажняющего бальзама, чтобы обеспечить гладкую и насыщенную основу для дальнейшего макияжа.

Нанесите консилер

Этот шаг признан кардинально меняющим правила игры. Персико рекомендует использовать увлажняющий консилер, который при этом имеет матовый финиш после высыхания. Такой баланс гарантирует, что база не будет липкой, но в то же время обеспечит помаде основу, на которой она сможет надежно держаться. Главное — не переусердствовать: наносите консилер тонким, ровным слоем, желательно безымянным пальцем, как демонстрировала Сутария.

Зафиксируйте макияж пудрой

Далее необходимо закрепить тонкий слой консилера. Нанесите сверху мелко измельченную полупрозрачную пудру. Это зафиксирует консилер и создаст бархатистую поверхность, которая является идеальной для нанесения цвета. Как и в предыдущем шаге, следуйте правилу: меньше – это больше, чтобы избежать утяжеления макияжа.

Нанесите карандаш и помаду

Завершающий этап: сначала нанесите любимый карандаш для губ, а затем покройте его подходящей помадой или блеском. Персико отмечает, что эта техника отлично работает как с матовыми, так и с атласными формулами. Для сияющего финиша можно сначала нанести помаду, а затем добавить немного блеска.

