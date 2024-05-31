Как сделать брови гуще: секреты ухода и макияжа

Современные эксперты по макияжу едины во мнении, что времена выщипанных в тоненькую ниточку бровей давно прошли – сейчас в моде натуральная форма и ухоженные густые арки. Но что делать, если от природы у вас в этой зоне не слишком интенсивно растут волосы?

Профессиональные бровисты имеют несколько четких рекомендаций, которые помогут сделать ваши брови более густыми и пушистыми. OBOZ.UA рассказывает об их лайфхаках подробнее.

Не злоупотребляйте выщипыванием

Регулярное удаление волосков пинцетом может в конце концов привести к тому, что волосяная луковица повредится и перестанет работать как положено. Поэтому профессиональные бровисты не советуют злоупотреблять таким уходом. Равно как и восковой депиляцией. Убирайте механически только те волоски, которые выбиваются за пределы вашей природной арки. Дайте брови полностью отрасти естественным путем, чтобы понять, как лучше корректировать ее форму.

Не пропускайте отшелушивание

Мягкое отшелушивание отмерших частиц кожи в области бровей может стимулировать рост волос, убеждают профессионалы. Но средства выбирайте деликатные, ведь кожа под бровями тонкая и нуждается в мягком уходе.

Отрегулируйте свою диету

Качество волос, в том числе на бровях, зависит, в частности, от диеты, которую вы соблюдаете. Позаботьтесь о том, чтобы в блюдах, которые вы потребляете, было достаточно биотина, витамина Е, омега-3 жирных кислот. Они принесут пользу и вашей прическе. И, конечно, не забывайте пить воду – обезвоженный организм начинает экономить силу именно на волосах.

Используйте сыворотки

Специальные сыворотки для бровей содержат вещества, которые помогают ухаживать за волосками и стимулировать рост новых. Но перед тем, как наносить средство на лицо, непременно протестируйте его на сгибе локтя – сыворотка не должна вызывать раздражение или аллергию, ведь она будет действовать в зоне глаз и должна быть вполне безопасной.

Правильно делайте макияж

Придать бровям идеальную форму помогут определенные макияжные лайфхаки. Так заполнять пробелы нужно с помощью хорошо заточенного карандаша. Дорисуйте им недостающие волоски. Чтобы создать эффект заполненности и пушистых бровей, используйте пудровые средства. А укладывайте волоски, чтобы они не теряли форму в течение дня с помощью геля. Такое средство поможет создать нужный объем. И не забывайте нанести каплю хайлайтера непосредственно под бровь. Так форма арки будет выглядеть более четкой, а сама она – приподнятой.

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