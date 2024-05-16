Как самостоятельно подстричь челку-шторку: инструкция

Челка-шторка – неизменный тренд, что придаст особого шарма и привлекательности. Если парикмахеры часто не оправдывают ваши ожидания, можно не рисковать и сделать желаемую стрижку самостоятельно.

На самом деле это очень простая техника. Эксперты рассказали, как самостоятельно подстричь идеальную челку-шторку.

Шаг 1

В первую очередь выберите стиль челки: он может быть удлиненным, ровным или легким и беззаботным, с неравномерными прядями и интересными акцентами.

Начните с разделения волос на пробор с помощью зажимов. Изменяйте толщину, пока не убедитесь, что она вам подходит.

"Последняя часть волос должна быть треугольной от макушки до висков", – советует Брикстон Коуи, парикмахер ведущего лондонского салона Neil Moodie Studio.

Шаг 2

Более короткая длина челки может привлечь внимание к глазам и скулам, а длинные волосы создадут романтический эффект обрамления. Также стоит позаботиться об уходе – короткие челки нуждаются в более частой мойке.

"Волосы нужно стричь на проборы, поэтому, начиная с нижней, ближе к лбу части, переверните центральные проборы вверх и подрежьте нужную длину", – объясняет Коуи.

Шаг 3

Работая наружу с каждой стороны, подстригите волосы под углом, к подбородку, чтобы они стали длиннее средней части. Брикстон рекомендует точечную стрижку (техника, когда ножницы расположены перпендикулярно стержню волос) – это делает края более мягкими.

"Теперь опустите следующую секцию и используйте нижние волосы в качестве ориентира для стрижки. Повторяйте, пока не закончите срезать все волосы в треугольной части, которую вы сначала создали", – резюмировала Коуи.

Обратите внимание: если вы стрижете мокрые волосы после высыхания они "подпрыгнут" на 1-2 см.

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