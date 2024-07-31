Как получить идеальный тон лица без тонны косметики: хитрый трюк

Легкий и максимально натуральный макияж – это универсальная классика, которая всегда в тренде. В этом сезоне актуален стиль 90-х: румяна, невидимые текстуры, естественное сияние кожи.

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Визажисты рассказали, как замаскировать недостатки на коже без тонны косметики. Летом следует избегать густых формул и многослойного нанесения косметических средств.

Техника точечного нанесения

Если вы не можете обойтись без тонального крема, консилера и других корректирующих средств, эксперты советуют сменить технику нанесения.

Простой лайфхак маскирует недостатки, сохраняя иллюзию кожи без макияжа. Просто нанесите чуть-чуть тонального крема кончиками пальцев только на те места, которые вы хотите покрыть. Не нужно создавать густой слой по всему лицу. Пальцами распределите основание из нанесенных точек, осторожно соединив их.

Тональные основания могут быть редкими, кремовыми или сухими минеральными, и их часто используют, чтобы сделать цвет лица равномерным, скрывая заметные недостатки. Визажисты советуют наносить средство круговыми движениями от центра лица наружу.

Для зрелой кожи лучше избегать пудровых оснований, поскольку продукт может накапливаться в тонких морщинах, подчеркивая неровности и делая лицо тусклым.

Кстати, есть такой парадокс: цвета, которые на палетке выглядят привлекательно, иногда делают кожу тусклой и придают возраст. Именно подтон играет важную роль в том, какая цветовая гамма подойдет для макияжа. Как с помощью украшений определить тон кожи – читайте в материале.

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