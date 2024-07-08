Как наносить консилер, чтобы макияж был идеально гладким: метод сэндвича

Консилер – универсальное средство. Он поможет скрыть недостатки кожи, замаскировать темные круги под глазами, выровнять тон и разгладить морщинки.

Видео дня

В ежедневном макияже многие часто сначала наносят консилер, затем корректор и тональный крем – таким образом происходит накопление разных косметических средств. Визажисты посоветовали интересный способ нанесения макияжа с условным названием "метод сэндвича".

С помощью сэндвич-метода вы сначала наносите корректирующий цвет консиллер, далее – основу, а затем еще один последний штрих консилера. Чтобы освоить этот метод, нужно немного попрактиковаться, но с помощью определенного ловкого маневрирования продуктами и правильных инструментов вы скоро станете экспертом по макияжу.

Независимо от того, хотите ли вы замаскировать прыщ или покраснение на лице, первым шагом, который вам нужно сделать, является цветокоррекция.

Визажист Винсент Форд рассказал, что главной техникой является смешивание цветного корректора с консилером, чтобы сначала решить любые проблемы с тоном кожи.

Если вам нужно скрыть больше покраснений, выберите корректор зеленого или мятного цвета.

Фиолетовые участки можно нейтрализовать с помощью желтого корректора.

Для среднего оттенка кожи выберите корректор на персиковой основе.

Определив правильный цветовой корректор в соответствии со своим тоном кожи, смешайте его с консилером и осторожно нанесите с помощью кисточки. Добавляя тональный крем, не растирайте его, а просто слегка нажимайте.

Обычно фиксирующий спрей является последним шагом в нанесении макияжа, но визажисты советуют попробовать другую технику. После высыхания спрея осторожно нанесите небольшое количество консилера и пудры на прыщ или покраснение – так вы создаете иллюзию разглаживания и выравниваете тон.

Визажистка Даниэла Араухо также использовала обратный метод, но с более простой техникой. Сначала она нанесла полупрозрачную пудру и обвела прыщ корректором. Затем смешала консилер заостренной кисточкой, и напоследок нанесла пудру.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем отличаются бронзер и средство для контурирования и как использовать оба продукта.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.