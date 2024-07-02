Чем отличаются бронзер и средство для контурирования: как использовать оба продукта

Современная косметическая индустрия предлагает огромный выбор продуктов для разных целей и задач, сориентироваться в которых довольно непросто. Так, на первый взгляд, кажется, что бронзер и скульптор используются в макияже для одинаковых задач, но визажисты говорят, что это не так.

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Оба продукта придают глубину и объем лицу, но бронзер предназначен для придания тепла коже, тогда как контур используется для подчеркивания того места, где солнце естественным образом отбрасывает тень. OBOZ.UA разбирался, в чем существенная разница и как правильно использовать эти средства.

Что такое бронзер?

Итак, о бронзере следует думать, как о загаре в тюбике. Как правило, такие продукты имеют более теплые тона и используются для придания цвета лицу. При этом формула средства может быть очень разной – кремовой, пудровой или в стике. Бронзаторы на кремовой основе отлично подходят для более полного покрытия, тогда как сыворотки обеспечивают сияющее, но легкое прикосновение цвета.

Чтобы использовать бронзер, нанесите выбранный вами продукт на яблочки щек и проведите кистью вверх до скул. Затем нанесите немного продукта по контуру лица и подбородочной линии, чтобы добавить тепла. Используйте пушистую кисть для плавной растушевки.

Обычно бронзер наносится после применения тонального крема и перед румянами. Чтобы придать лицу здоровое сияние, смешайте немного продукта с тональным кремом.

Что такое скульптор?

Средства для контурирования, также называемые скульпторами, обычно имеют более прохладные тона, чтобы имитировать естественные тени от рельефа лица. Их можно использовать, чтобы изменять и подчеркивать его черты.

Подобно бронзеру контуринг имеет несколько форм, но наиболее популярны пудровая и кремовая. Они создают максимально естественную с виду тень. При этом способ нанесения контура может изменяться в зависимости от ваших стилевых предпочтений и от того, насколько вы хотите подчеркнуть черты лица.

Наносят скульптор сразу после тонального крема и перед применением пудры, чтобы придать лицу желаемую форму. Растушуйте немного продукта вдоль линии роста волос до скул – это вытянет его. Также нанесите на скулы, переносицу, линию челюсти и подбородок, чтобы добавить четкости и объема. Если вы хотите сделать тени менее заметными, покройте их сверху тонким полупрозрачным слоем тона.

Как выбрать между бронзером и скульптором

Если вы хотите сделать простой, но безупречный макияж, особенно летом, ваш выбор – это бронзер. Он также подходит тем, кто хочет иметь более загорелый вид без вредного воздействия ультрафиолета. Выбирая оттенок бронзера, остановитесь на том, который будет на 1-2 тона темнее вашего естественного цвета кожи.

Скульптор подходит для создания четкого и точеного образа. Используйте его, когда вам нужно выглядеть более гламурно. Однако и каждый день его можно использовать, чтобы корректировать какую-то одну часть лица. К примеру, сужать нос. Скульптор может быть на 2-3 тона темнее вашей кожи. Тогда он будет максимально эффективен в создании макияжа.

Когда использовать оба продукта

Бывают случаи, когда оба средства можно использовать в одном макияже и это не будет выглядеть излишним. К примеру, когда вы готовитесь к важному событию, где будут делать много фотографий. В таком случае первым воспользуйтесь скульптором, а уже на него накладывайте бронзер. Тогда вы получите лучшее от обоих продуктов и создадите изящный сияющий образ.

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