Как изменить до неузнаваемости тонкие брови: лайфхак с макияжем

Тонкие, негустые и слишком светлые брови могут быть проблемой, если вы хотите добиться выразительности в макияже. И такие изменения с ними могут произойти, например, из-за возраста. К счастью исправить ситуацию можно с помощью искусного макияжа.

Основными секретами, как работать с тонкими бровями, поделилась в своем TikTok профессиональная бровистка @laurawiththegoodbrows. За модель она взяла свою 70-летнюю маму. У женщины от природы короткие брови, а с возрастом они стали менее яркими и густыми. Лаура взялась это исправить.

Шаг 1: определите точку начала брови

Свободное владение этим приемом требует определенной практики, но ничего сложного в целом здесь нет. Приложите карандаш к крылу носа таким образом, чтобы он указывал в направлении брови и проходил через внутренний угол глаза. Там, где он пересечется с линией брови и находится ваша идеальная точка ее начала.

Нарисуйте с этого места и до первых натуральных волосков несколько тонких вертикальных штрихов карандашом подходящего вам цвета. Далее заполните пробелы в самой брови и закруглите хвостик к наружному углу глаза, создавая желаемую форму. Зачешите естественные волоски щеточкой.

Шаг 2: создайте объем

Возьмите гель для бровей соответствующего оттенка. Предпочтение отдавайте продуктам, которые обеспечивают объем. Прокрасьте этим гелем волоски, при этом зачесывая их наверх. Это должно создать естественный объем брови, сделать ее визуально густой и пушистой.

Шаг 3: подчеркните линию брови

Напоследок возьмите светлый карандаш для макияжа глаз или консилер и проведите им аккуратную, едва заметную линию под бровью, чтобы осветить эту зону. Тщательно растушуйте средство, чтобы смягчить линию и придать коже естественное сияние. Это также поможет сделать взгляд более открытым, а саму арку выше, то есть омолодить лицо в целом.

Тем, кто опасается, что их техника рисования волосков далека от совершенства, Лаура посоветовала не переживать по этому поводу. "Вам не обязательно делать идеальные штрихи, похожие на волосы. Это нормально. Ваши волосы растут в разных направлениях, и я хочу, чтобы они выглядели естественно", — написала она. С практикой придет и большее мастерство.

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