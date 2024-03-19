Как заполнить редкие брови: секреты, которые полностью изменят ваше лицо

Густые брови способны создать выигрышный акцент и подчеркнуть природную красоту лица. Однако если у вас тонкие брови, чрезмерное нанесение косметических средств может создать несколько комический "кукольный" эффект. Неправильно выделенный контур может невыгодно выделяться на лице.

Есть три эффективных техники, которыми пользуются многие визажисты, чтобы покрыть поредевшие участки и добавить объем. Эксперты рассказали, как подчеркнуть брови, чтобы они выглядели насыщенными и естественными.

Совет 1

Простейший лайфхак требует финансовых вложений. Визажистка Марджина Деннис рекомендует инвестировать в качественный трафарет для бровей, чтобы получить более сбалансированный и привлекательный вид. Такие инструменты обеспечивают точность и последовательность в формировании бровей. Форму и контур можно прорисовать, используя карандаш или тени.

Совет 2

Брови нужно заполнять легкими штрихами по линии роста волос. После этого Деннис советует использовать более жесткую кисточку или пудру для бровей цвета ваших волос или несколько более светлого тона и заполнять форму точечными движениями.

На участках, где брови стали редкими, можно использовать более насыщенный карандаш или маркер для бровей. Нужно делать тонкие штрихи, чтобы линии имитировали вид волосков – это поможет придать объем. Использование слишком темного цвета может выглядеть резко на лице, что визуально придаст возраста.

Лайфхак 3

В заключение Деннис рекомендует нанести нейтральный или слегка пигментированный гель для бровей, чтобы макияж держался весь день.

"Создание формы таким образом, чтобы она обрамляла глаза, а не фокусировалась на плотности, позволит получить более естественный вид. Обратите внимание использование более тонкого, более твердого карандаша, что даст вам больше контроля. Если вы выбираете мягкий карандаш для подкраски бровей, лучше положить его в морозилку на пять минут перед использованием", – подчеркнула визажистка.

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