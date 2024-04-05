Как достичь идеального тона лица после 40 лет: не будет видно поры и морщинки

С возрастом тон кожи на лице становится менее равномерным. Пигментные пятна, следы от перенесенных за жизнь проблем с кожей накапливаются, делаются все заметнее, появляются морщинки. Поэтому острее возникает вопрос качественного покрытия тональным средством.

Как нанести его так, чтобы он легл идеальным слоем и при этом эффективно перекрыл все несовершенства, знают профессиональные визажисты. OBOZ.UA собрал их советы на этот счет.

Выберите правильную кисть

Если вы предпочитаете кисть для нанесения тона, выбирайте правильную форму инструмента. Так для кремовых текстур лучше всего подойдет круглая с мягкой щетиной. А жидкие продукты оптимально накладывать конической кистью. Однако она не будет очень эффективной в растушевке. Как выполнить ее правильно, поговорим дальше.

Наносите пальцами

Вопреки распространенному стереотипу, нанесение тона пальцами – удобный и эффективный метод. Особенно для жидких текстур. Но не забудьте, прежде чем приступить к макияжу, хорошо вымыть руки. Также нанесение пальцами будет эффективно, если вы хотите наложить несколько слоев тона.

Растушевывайте спонжем для макияжа

Наносить тон этим инструментом тоже удобно, но не экономно, ведь он впитывает достаточно много продукта. Но растушевывать спонжем основу едва ли не лучше всего, в том числе потому, что он снимет ее там, где вы перестарались с покрытием. Используйте как круговые движения, так и похлопывания – в зависимости от эффекта, которого вы хотите добиться. Но после такой растушевки дайте тону время впитаться в кожу.

Определите свой правильный оттенок тона

Существуют десятки и десятки оттенков тонального основания – более светлых и более темных, с теплым и холодным подтоном. Среди них важно выбрать тот, который будет максимально совпадать с кожей. Тестируйте средство на нижней части щеки и делайте это при дневном освещении. Если это действительно ваш цвет, вы не заметите присутствия средства на своей коже.

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