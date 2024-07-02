Хейли Бибер засветила неожиданный маникюр: как выглядит 'летний урожай'. Фото

Маникюрная мода этим летом разделилась на два направления: нюдовое покрытие и яркие дизайны. Однако известная модель Хейли Бибер соединила две идеи и показала свой маникюр "летний урожай".

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Для жены певца Джастина Бибера ее мастер Зола Ганзоригт создала неожиданное сочетание цветов и естественного сияния. Фото с новым дизайном манекенщица показала в Instagram.

Особенность маникюра Хейли Бибер в том, что на каждом ее ноготке были нарисованы фрукты, ягоды и овощи. Мастер изобразила их из разных ярких лаков.

В дизайне можно увидеть помидор, голубику, черешню, морковь, кукурузу и другой "урожай". Каждый рисунок был изображен на миндалевидных ноготках знаменитости без заметного покрытия.

Вероятно, только сверху дизайн закрепили сияющим топом, чтобы подчеркнуть естественную красоту здоровой ногтевой пластины.

Такой маникюр будет очень актуален летом, когда сезон ягод, фруктов и овощей в самом разгаре. Он придаст интересный акцент образу, но не перенасытит его цветами.

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