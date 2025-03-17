Боб и каре в прошлом: стрижка Деми Мур стала главным трендом года

В 2025 году длинные волосы снова оказались в центре внимания, и голливудская актриса Деми Мур стала главной иконой этого тренда. На красных дорожках она демонстрировала свою узнаваемую ультра-долгую гриву, очаровавшую поклонников своей шелковистостью и блеском.

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Несмотря на популярность доминировавших в предыдущие годы стрижек боб и каре, сейчас тренд смещается в сторону "XXL"-длины. Стилист Деми Мур, Димитрис Джаннетос, объясняет, что его вдохновением стала культовая фотосессия актрисы для Vogue начала 2000-х, пишет Vogue.

Несмотря на то, что боб считается одним из главных трендов 2025 года, все больше женщин отказываются от коротких стрижек в пользу длинных, ухоженных волос. Звездный парикмахер Дэвид Маллетт отмечает: "Я считаю, что одна из самых больших ошибок женщин – это мнение, что они достигли определенного возраста и должны коротко подстричься".

Главный секрет – правильный уход. Стилисты советуют просмотреть выбор средств для волос и обратить внимание на шампунь, кондиционеры и масла, способствующие увлажнению и укреплению.

Специалисты также рекомендуют не пренебрегать скрабами и массажем кожи головы, которые улучшают микроциркуляцию, способствуя росту волос. Среди трендов ухода – гуаша для головы и использования натуральных масел.

Ранее OBOZ.UA писал, что Деми Мур пришла на премьеру фильма BRATZ в Нью-Йорке в образе, созданном домом высокой моды Maison Schiaparelli. Он состоял из белого джинсового костюма и экстравагантной обуви с позолоченными отпечатками пальцев.

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