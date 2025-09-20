Если вам нужна одна пара обуви на осень, то это она: стилисты назвали самые модные сапоги сезона

Если бы вам пришлось выбрать всего одну пару обуви на осень, французские модные эксперты единодушно бы порекомендовали обратить внимание на массивные сапоги. Их также называют "конной" обувью, ведь подобный стиль часто присущ всадникам.

Лучшее доказательство того, что этой осенью каждая модница будет отбивать тротуар "ковбойскими" каблуками – показы коллекций осень-зима 2025-2026. О новой тенденции пишет французский Vogue.

Именитые модные бренды представили в своих коллекциях высокие сапоги с немного расширенным до колена голенищем, которое защищает от дождя, ветра и осенней грязи. Эксперты связывают это с ростом интереса к конному спорту.

Внимание следует обратить на вневременные модели из кожи или кожзаменителя. Черный, коричневый, бежевый или серый цвета прекрасно подойдут к осенним образам. Кроме этого, за ними просто ухаживать в домашних условиях.

Длинные сапоги можно носить с пальто, тренчем, укороченным жакетом и платьем. В то же время их часто комбинируют с брюками и джинсами, которые можно заправить в голенище.

Стилисты не предостерегают насчет длины и каблука, ведь такая особенность всегда остается на усмотрение покупателя. Плоская подошва подойдет любительницам комфорта и быстрой ходьбы, тогда как высокие каблуки прекрасно дополнят элегантные образы и "вытянут" силуэт.

Примечательно, что немало икон моды ценили преимущества закрытой обуви еще в далеком прошлом. Среди таковых: покойная "принцесса человеческих сердец" Диана. Она часто ходила в своих любимых "ковбойских" сапогах, в которые заправляла джинсы.

