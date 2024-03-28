Эффект как от ринопластики: как уменьшить нос с помощью макияжа

Опыт показывает, что большинство людей в своем облике наиболее недовольны носом. "Идеальным" считается маленький узкий нос с приподнятым вверх кончиком. Многие женщины ложатся под нож, чтобы переделать внешность, хотя существует простой трюк с макияжем, который может создать нужный эффект.

Вам даже не понадобятся какие-то необычные продукты для макияжа – все нужное уже есть в вашей косметичке. О трюке рассказала в своем Instagram бьюти-блогерка Кристен Доминик.

Итак, чтобы изменить свой нос, запаситесь бронзером, средством для контуринга и хайлайтером. Начните с того, что с помощью кисточки нанесите немного бронзера выше кончика носа, чтобы создать желаемую линию затенения, а затем растушуйте ее.

Следующим воспользуйтесь средством для контуринга. Наберите немного продукта на небольшую кисточку и нарисуйте им дугу над кончиком носа. Концы этой дуги не должны смотреть строго вниз, чтобы форма в результате получилась максимально естественной. Далее с помощью похлопываний кисточкой растушуйте этот контур. Не трите линию – она должна оставаться четко на том месте, где вы ее нарисовали.

Еще одну линию скульптором нанесите под кончиком носа – на перемычке между ноздрями – и растушуйте. Это позволит визуально приподнять его.

Напоследок немного ниже верхней линии контуринга нанесите каплю хайлайтера, чтобы подсветить кончик. Когда вы растушуете это средство, заметите, что ваш нос выглядит так, словно вы сделали себе процедуру лифтинга кончика носа.

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