Дело в самооценке. Стилистка озвучила интересную версию, почему люди боятся выбрасывать старомодные вещи

Как часто, перебирая шкаф, вы смотрели на одежду многолетней давности, и складывали ее обратно на полки вместо того, чтобы отправить на свалку, или отдать в хорошие руки? Как объясняет украинская стилистка Инна Гриненко, это проблема – в самооценке.

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Женщина написала в InstaStories, что на подсознательном уровне старые вещи добавляют уверенность. А она, в свою очередь, является важной составляющей самооценки.

"А вы знаете, почему люди боятся/не хотят избавляться от старых вещей? Нет, не потому, что не понимают, что ок, а с чем уже нужно попрощаться. И явно не через финансы, потому что на то, что нам очень хочется, мы всегда деньги найдем. На подсознательном уровне старые вещи дают уверенность, потому что когда-то они работали, но все изменилось, и старое уже не работает. Поэтому самооценка не позволяет отпустить прошлое, потому что там было хорошо!" – объяснила Инна Гриненко.

Она предложила заглянуть в свой шкаф, чтобы понять свою самооценку. Оказывается, достаточно просмотреть одежду, в которой ходите дома.

А знаете как проще определить свою самооценку? Один из способов! Посмотрите на свою домашнюю одежду, белье! Они все вам расскажут. Это ведь вещи, которые видите только вы, ну или еще родные люди. И это говорит о том, на сколько вы сами себя оцениваете! Сами, а не другие! Ибо давайте будем честны с собой! Если у нас классная домашняя одежда, и не дедовые трусы для мурсиков и т. д., то и на выход мы собираемся для себя! Но если мы дома "шопопало", а на улице "королевна", то знаете, это – самообман", – продолжила она.

Поэтому Инна Гриненко призвала все же избавиться от старых вещей, которые уже давно отжили свое.

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