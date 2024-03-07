Что такое 'голый френч' и чем он лучше французского маникюра

Американская модель и инфлюэнсер Хейли Бибер засветила новый мани, который понравится поклонницам натуральных ногтей. Знаменитость известная трендсетерка в сфере маникюра, так что не удивительно, что "голый френ" набирает популярность.

Такой дизайн можно назвать "ваши ногти, но лучше", пишет Byrdie. Хейли Бибер часто можно увидеть с таким мани: сначала кажется, будто на ее ногтях нет покрытия, однако в то же время они выглядят аккуратно и изящно.

Основание "голого френча" сделано благодаря прозрачному лаку. База часто плавно перетекает в белые или светло-бежевые кончики, размывая линию. И хотя такой дизайн подойдет любой форме ногтей, лучше всего он будет сочетаться с мягким миндалем.

"Голый френч – это более изощренная интерпретация классического французского маникюра. Он все еще придает естественный вид, но размывает цветовую линию для более изысканного вида", – объясняет Джорджия Рэй, лондонский нейл-мастер.

"Дизайн прост и "выдержал испытание временем", – сказала Рей. "Я знаю женщин среди клиентов, которые поддерживают любые тенденции в одежде, прическе и макияже, но постоянно делают натуральный маникюр. Это все для того, чтобы подчеркнуть естественную красоту ваших ногтей, рук и тона кожи", – добавила эксперт.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 6 элегантных цветах ногтей, которые никогда не выйдут из моды и подходят всем женщинам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!