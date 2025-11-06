Черный с синевой и "тыквенный": названы самые модные цвета волос 2025-2025 годов
Каждому времени года подходит свой цвет волос. Зима – идеальное время, чтобы насладиться теплыми, успокаивающими мелированиями и более насыщенными оттенками.
Тренды цвета волос осень-зима 2025-2026 осень-зима 2025-2026
Рыжие волосы остаются бесспорно самым трендовым цветом этого сезона. Он доступен в нескольких оттенках, чтобы подойти ко всем тонам кожи.
Среди самых стильных красных цветов для зимы, которые можно увидеть на подиумах Недели моды или на красных дорожках, отметим: медно-тыквенный оттенок (CopperPumpkinHair ) – очень мягкий красный, идеальный для тех, кто хочет тепла без лишней интенсивности, и золотисто-вишневый – яркий красный с легкими золотистыми бликами, который не остается незамеченным.
Также наблюдаются и другие тенденции окрашивания. Среди них:
- Брюнетка "Эспрессо": насыщенный коричневый цвет, как у Селены Гомес, идеально подходит для создания шикарного и изысканного эффекта.
- Ржавый шоколад: для тех, кто не решается на темно-коричневый цвет, но хочет добавить своим каштановым волосам яркости.
- Скандинавское окрашивание волос: с пляжным эффектом, этот цвет идеально подходит для легкого ухода, поскольку оставляет корни более естественными.
Какой оттенок блонда выбрать на осень-зиму 2025-2026?
Блонд остается вне времени: независимо от времени года, он всегда в моде. Однако определенные оттенки блонда становятся более актуальными в этом сезоне осень/зиму 2026 года. Среди них – теплый и привлекательный блонд "Бискотти", слегка бисквитный, который придает волосам мягкость и сияние. Нежный и современный, он дополняет все тона кожи и создает естественный эффект загорелых глаз.
Модные коричневые цвета волос осень-зима 2025-2026 осень-зима 2025-2026
Зимой самое время подчеркнуть цвет волос глубоким, насыщенным коричневым или согреть их с помощью медного мелирования. В этом сезоне популярны:
- Насыщенный сине-черный: интенсивный и глубокий оттенок с голубыми оттенками, чрезвычайно блестящий и изысканный. Он требует небольшого ухода, чтобы оставаться ярким, но результат впечатляющий.
- Золотистый брюнет: брюнетный оттенок, подчеркнутый карамельными или медными бликами для мгновенного эффекта здорового сияния.
Самые стильные оттенки каштанового на осень-зиму 2025-2026
Для каштановых волос в этом новом сезоне выделяются два тренда.
- Обугленный каштан:красивый, насыщенный каштаново-коричневый цвет, который сочетает теплые, пьянящие тона и добавляет волосам глубины.
- "Бемби": каштановый оттенок, почти коричневый, нежный и сияющий, с карамельными и бежевыми бликами, которые добавляют объема и современного вида. Шикарный, натуральный и очень модный.
В этом сезоне становятся популярными теплые и уютные оттенки, которые помогут бороться с зимней стужей и заставить наши волосы сиять всю зиму.
