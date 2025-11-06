Черный с синевой и 'тыквенный': названы самые модные цвета волос 2025-2025 годов

Каждому времени года подходит свой цвет волос. Зима – идеальное время, чтобы насладиться теплыми, успокаивающими мелированиями и более насыщенными оттенками.

Видео дня

О самых модных цветах волос этого сезона рассказывает OBOZ.UA.

Тренды цвета волос осень-зима 2025-2026 осень-зима 2025-2026

Рыжие волосы остаются бесспорно самым трендовым цветом этого сезона. Он доступен в нескольких оттенках, чтобы подойти ко всем тонам кожи.

Среди самых стильных красных цветов для зимы, которые можно увидеть на подиумах Недели моды или на красных дорожках, отметим: медно-тыквенный оттенок (CopperPumpkinHair ) – очень мягкий красный, идеальный для тех, кто хочет тепла без лишней интенсивности, и золотисто-вишневый – яркий красный с легкими золотистыми бликами, который не остается незамеченным.

Также наблюдаются и другие тенденции окрашивания. Среди них:

Брюнетка "Эспрессо": насыщенный коричневый цвет, как у Селены Гомес, идеально подходит для создания шикарного и изысканного эффекта.

насыщенный коричневый цвет, как у Селены Гомес, идеально подходит для создания шикарного и изысканного эффекта. Ржавый шоколад: для тех, кто не решается на темно-коричневый цвет, но хочет добавить своим каштановым волосам яркости.

для тех, кто не решается на темно-коричневый цвет, но хочет добавить своим каштановым волосам яркости. Скандинавское окрашивание волос: с пляжным эффектом, этот цвет идеально подходит для легкого ухода, поскольку оставляет корни более естественными.

Какой оттенок блонда выбрать на осень-зиму 2025-2026?

Блонд остается вне времени: независимо от времени года, он всегда в моде. Однако определенные оттенки блонда становятся более актуальными в этом сезоне осень/зиму 2026 года. Среди них – теплый и привлекательный блонд "Бискотти", слегка бисквитный, который придает волосам мягкость и сияние. Нежный и современный, он дополняет все тона кожи и создает естественный эффект загорелых глаз.

Модные коричневые цвета волос осень-зима 2025-2026 осень-зима 2025-2026

Зимой самое время подчеркнуть цвет волос глубоким, насыщенным коричневым или согреть их с помощью медного мелирования. В этом сезоне популярны:

Насыщенный сине-черный : интенсивный и глубокий оттенок с голубыми оттенками, чрезвычайно блестящий и изысканный. Он требует небольшого ухода, чтобы оставаться ярким, но результат впечатляющий.

: интенсивный и глубокий оттенок с голубыми оттенками, чрезвычайно блестящий и изысканный. Он требует небольшого ухода, чтобы оставаться ярким, но результат впечатляющий. Золотистый брюнет: брюнетный оттенок, подчеркнутый карамельными или медными бликами для мгновенного эффекта здорового сияния.

Самые стильные оттенки каштанового на осень-зиму 2025-2026

Для каштановых волос в этом новом сезоне выделяются два тренда.

Обугленный каштан: красивый, насыщенный каштаново-коричневый цвет, который сочетает теплые, пьянящие тона и добавляет волосам глубины.

красивый, насыщенный каштаново-коричневый цвет, который сочетает теплые, пьянящие тона и добавляет волосам глубины. "Бемби": каштановый оттенок, почти коричневый, нежный и сияющий, с карамельными и бежевыми бликами, которые добавляют объема и современного вида. Шикарный, натуральный и очень модный.

В этом сезоне становятся популярными теплые и уютные оттенки, которые помогут бороться с зимней стужей и заставить наши волосы сиять всю зиму.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какая прическа поможет вам выглядеть намного моложе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.