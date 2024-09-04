Больше никакого минимализма: Амаль Клуни показала самые модные украшения осени 2024

На Венецианском кинофестивале британская юрист и жена актера Джорджа Клуни Амаль Клуни задала тренд на большие серьги, которые еще называют XXL. Именно это украшение будет самым модным осенью 2024.

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Амаль Клуни пришла на Венецианский кинофестиваль, чтобы поддержать своего мужа на презентации фильма "Одинокие волки" режиссера Джона Уоттса, пишет Vogue France. Женщина появилась на красной дорожке в длинном платье лимонного цвета со шлейфом.

Из-под ее распущенных волос виднелись длинные золотые серьги Cartie в виде капли. Они идеально вписались в образ, ведь убирали чрезмерное внимание с ее обнаженных плечей и глубокого декольте.

"Этот тренд, несомненно, является тем, которого следует придерживаться этой осенью, как для того, чтобы подчеркнуть офисный образ, так и для того, чтобы сублимировать силуэт, усыпанный звездами. Большая, более графическая, более выразительная серьга снова в силе и захватывает пространство. Минималистические силуэты ушли в прошлое, а тенденция заключается в том, что большие украшения украшают профиль. Вдохновленные роскошью 1980-х, они являются звездами сезона осень-зима 2024-2025", – убеждает Vogue.

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