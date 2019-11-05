Жуткая трагедия в Киеве: родители нашли мертвого ребенка

В Шевченковском районе Киева 4 ноября произошло ЧП с малолетним ребенком, тело которого обнаружили в ванной.
11-летний мальчик с родителями жили в "сталинке" на ул. Белорусской – недалеко от станции метро "Лукьяновская".
Как рассказали источники OBOZREVATEL, вечером ребенок отправился купаться, а спустя некоторое время родители нашли сына мертвым в ванной.
Прибывшие на вызов около 22 часов медики "скорой помощи" зафиксировали смерть ребенка.
Точную причину назовет экспертиза, а предварительная - утопление.
Отметим, что подобной опасности наиболее подвержены совсем маленькие дети.
Как сообщал OBOZREVATEL, в августе в Харькове годовалый мальчик, оставленный без присмотра, утонул в ванной. По данным полиции, отец ребенка, набрав полную ванну воды, повел сына купаться и оставил его без присмотра на несколько минут. Когда мужчина вернулся в комнату, то обнаружил ребенка под водой. Медики, прибывшие по вызову, только констатировали смерть малыша.
"Скорая помощь"
112.ua
В сентябре на Кипре утонул трехлетний ребенок из Украины. Ребенка без сознания в бассейне возле дома обнаружил его отец. Он вытащил его из воды и вызвал скорую помощь. Прибывшие медики оказали пострадавшему первую помощь, однако, несмотря на все усилия, мальчик умер по дороге в больницу.
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