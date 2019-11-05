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5 ноября • обновлено в 13:04
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Жуткая трагедия в Киеве: родители нашли мертвого ребенка

1.5т Читать материал на украинском

В Шевченковском районе Киева 4 ноября произошло ЧП с малолетним ребенком, тело которого обнаружили в ванной.

11-летний мальчик с родителями жили в "сталинке" на ул. Белорусской – недалеко от станции метро "Лукьяновская".

В Киеве родители нашли мертвого ребенка

Как рассказали источники OBOZREVATEL, вечером ребенок отправился купаться, а спустя некоторое время родители нашли сына мертвым в ванной.

Прибывшие на вызов около 22 часов медики "скорой помощи" зафиксировали смерть ребенка.

Точную причину назовет экспертиза, а предварительная - утопление.

Отметим, что подобной опасности наиболее подвержены совсем маленькие дети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе в Харькове годовалый мальчик, оставленный без присмотра, утонул в ванной. По данным полиции, отец ребенка, набрав полную ванну воды, повел сына купаться и оставил его без присмотра на несколько минут. Когда мужчина вернулся в комнату, то обнаружил ребенка под водой. Медики, прибывшие по вызову, только констатировали смерть малыша.

"Скорая помощь"

"Скорая помощь"

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В сентябре на Кипре утонул трехлетний ребенок из Украины. Ребенка без сознания в бассейне возле дома обнаружил его отец. Он вытащил его из воды и вызвал скорую помощь. Прибывшие медики оказали пострадавшему первую помощь, однако, несмотря на все усилия, мальчик умер по дороге в больницу.

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Темы
Эксклюзив Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
дети смерть
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