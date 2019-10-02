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2 октября • обновлено в 23:04
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"Зе, ла-ла-ла": под ОП в Киеве исполнили знаменитую путинскую кричалку

6.7т Читать материал на украинском

В Киеве протестующие против подписания "формулы Штайнмайера" перешли на оскорбления президента Украины Владимира Зеленского.

Группа участников митинга под стенами Офиса президента скандировала кричалку, которая среди украинцев закрепилась в отношении главы страны-агрессора Владимира Путина.

Помимо фразы "Зе х**ло" скандировали "Зелю геть", "Вова, выходи!", "Зелю на палю" и "Нет капитуляции". Под стенами ОП также присутствовали сотрудники полиции, наблюдавшие за сохранением правопорядка.

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Как сообщал OBOZREVATEL, противники Зеленского вышли на протесты еще вечером во вторник, 1 октября, выступив против решения по Донбассу. Небольшие протестные акции прошли и в других городах Украины.

Затем президент провел срочный брифинг, попытавшись успокоить некоторых украинцев. Он заявил, что "формула Штайнмайера" согласована, но не подписала. Зеленский заверил, что "капитуляции не будет", подчеркнув, что выборы в ОРДЛО возможны лишь после того, как войска России покинут Украину.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
Тег
Офис президента
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Всех этих вы6лядков на осенний Призыв ))) Прямо там где срут - отлавливать и отправлять в окопы. В гомосячем ВСУ им будет чем занять свои оральные отверстия!))))))))
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Южный Гарик
Южный Гарик
Бурление говна вна Украине началось
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Аллф Алла
Аллф Алла
тисячі порохобтів..ахахаха
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