"Зе, ла-ла-ла": под ОП в Киеве исполнили знаменитую путинскую кричалку

В Киеве протестующие против подписания "формулы Штайнмайера" перешли на оскорбления президента Украины Владимира Зеленского.

Группа участников митинга под стенами Офиса президента скандировала кричалку, которая среди украинцев закрепилась в отношении главы страны-агрессора Владимира Путина.

Помимо фразы "Зе х**ло" скандировали "Зелю геть", "Вова, выходи!", "Зелю на палю" и "Нет капитуляции". Под стенами ОП также присутствовали сотрудники полиции, наблюдавшие за сохранением правопорядка.

Как сообщал OBOZREVATEL, противники Зеленского вышли на протесты еще вечером во вторник, 1 октября, выступив против решения по Донбассу. Небольшие протестные акции прошли и в других городах Украины.

Затем президент провел срочный брифинг, попытавшись успокоить некоторых украинцев. Он заявил, что "формула Штайнмайера" согласована, но не подписала. Зеленский заверил, что "капитуляции не будет", подчеркнув, что выборы в ОРДЛО возможны лишь после того, как войска России покинут Украину.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!