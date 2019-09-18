Задержание "подрывника" моста в Киеве: выяснилось, как накажут выходца из Крыма

Алексей Белько, который был задержан после угроз взорвать мост Метро в Киеве, может получить пожизненый тюремный срок.

Об этом было сказано на месте ЧП после успешной спецоперации силовиков на брифинге главы МВД Арсена Авакова и начальника полиции Киева Андрея Крищенко.

При этом официально было заявлено, что злоумышленник якобы не выдвигал никаких требований, о чем сообщали очевидцы. Мотивы своего поступка Белько тоже не назвал.

Алексей Белько соцсети

Момент задержания соцсети

Правоохранители не нашли у мужчины никакой взрывчатки при себе, однако взрывотехники еще проведут детальный осмотр его автомобиля. Также Крищенко отметил, что по задержанному огонь не открывали.

Аваков добавил, что пострадавших нет, а Белько увезли в отделение полиции.

Место ЧП Ольга Атаманова, Facebook

Место ЧП Ольга Атаманова, Facebook

Место ЧП Ольга Атаманова, Facebook

Место ЧП Ольга Атаманова, Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, мужчина, захвативший мост Метро, является выходцем из Крыма, и, вероятно, воевал на Донбассе.

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