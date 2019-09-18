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18 сентября • обновлено в 21:28
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/ Новости Киева

Задержание "подрывника" моста в Киеве: выяснилось, как накажут выходца из Крыма

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Алексей Белько, который был задержан после угроз взорвать мост Метро в Киеве, может получить пожизненый тюремный срок.

Об этом было сказано на месте ЧП после успешной спецоперации силовиков на брифинге главы МВД Арсена Авакова и начальника полиции Киева Андрея Крищенко.

При этом официально было заявлено, что злоумышленник якобы не выдвигал никаких требований, о чем сообщали очевидцы. Мотивы своего поступка Белько тоже не назвал.

Новости
В Киеве "минировали" мост Метро: как это было. Фоторепортаж
Алексей Белько

Алексей Белько

соцсети

Момент задержания

Момент задержания

соцсети

Правоохранители не нашли у мужчины никакой взрывчатки при себе, однако взрывотехники еще проведут детальный осмотр его автомобиля. Также Крищенко отметил, что по задержанному огонь не открывали.

Аваков добавил, что пострадавших нет, а Белько увезли в отделение полиции.

Место ЧП

Место ЧП

Ольга Атаманова, Facebook

Место ЧП

Место ЧП

Ольга Атаманова, Facebook

Место ЧП

Место ЧП

Ольга Атаманова, Facebook

Место ЧП

Место ЧП

Ольга Атаманова, Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, мужчина, захвативший мост Метро, является выходцем из Крыма, и, вероятно, воевал на Донбассе.

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Место
Украина Киев
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Дудко Олег
Дудко Олег
Свободу политзаключенному известному писателю крымчанину Алексею Белько!
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Serov Oleg
Serov Oleg
пусть деньги вернет фсб гадёныш....забздел и сорвал задание...
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Крышу подорвало у типа наверно
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