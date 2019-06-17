Внедорожник с номерами "ВР" заехал на стеклянный мост в Киеве: появилось видео

В Киеве на пешеходно-велосипедный мост, который уже успел прославится несколькими ЧП со стеклянным полом, заехал автомобиль, допустив грубое административное правонарушение.

Подтверждающее видео опубликовал в Facebook киевлянин Дмитрий Макагон. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Автомобилистам тоже хочется посмотреть на пейзажи с нового моста, будьте людьми, уважайте интересы других! Респект таким водителям, которые не заезжают на велодорожку", – написал он.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Так, по данным полиции, внедорожник Mercedes Benz GL с номерами АА 1068 ВР выехал в сторону Набережной и после этого скрылся в неизвестном направлении.

Правоохранители начали поиски машины. Отмечается, что зарегистрировано авто в Голосеевском районе г. Киева 10 января 2018 года.

Вскоре в сети появилось еще одно видео. Девушка, которая находилась в салоне авто, сняла ролик и опубликовала его в Instagram.

Скриншот из видео

Патрульные Киева в свою очередь сообщили в Telegram-канале, что личность водителя установлена, как и фактическое место нахождения авто.

"За нарушение Правил дорожного движения нарушителя ожидает административная ответственность, а какая именно, будет известно только после дачи объяснений своих действий как водителем, который заехал на пешеходный мост, так и лицами, которые были очевидцами события", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее хулиганы разгромили стекло на новом мосту. По словам очевидцев, его расстреляли из нарезного оружия.

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