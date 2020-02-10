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10 февраля • обновлено в 22:32
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В Киеве штормовой ветер обрушил огромное стекло ТЦ под ноги пешеходов: фото и видео ЧП

1.4т
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В Киеве из-за непогоды в торговом центре "Квадрат NEO" на бульваре Перова, 36 обрушилась стеклянная панель.

Подтверждающие фото и видео опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что целая секция оказалась на асфальте прямо на пешеходной зоне. Отмечается, что причиной стал сильный ветер.

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В Киеве ветер обрушил огромное стекло ТЦ "Квадрат"

В Киеве ветер обрушил огромное стекло ТЦ "Квадрат"

Информатор

Как уточняет "Информатор", панель находилась на втором этаже. "Сейчас на месте патрулируют охранники и держат ситуацию на контроле. Случай страховой, поэтому вскоре установят новое стекло. Саму же конструкцию проверяют, чтобы в дальнейшем избежать подобных случаев", – рассказала представитель ТЦ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в центре Киева в одном из магазинов ТЦ "Глобус" обвалился потолок.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
ТРЦ
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