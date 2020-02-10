В Киеве штормовой ветер обрушил огромное стекло ТЦ под ноги пешеходов: фото и видео ЧП

В Киеве из-за непогоды в торговом центре "Квадрат NEO" на бульваре Перова, 36 обрушилась стеклянная панель.
Подтверждающие фото и видео опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
На кадрах видно, что целая секция оказалась на асфальте прямо на пешеходной зоне. Отмечается, что причиной стал сильный ветер.
В Киеве ветер обрушил огромное стекло ТЦ "Квадрат"
Информатор
Как уточняет "Информатор", панель находилась на втором этаже. "Сейчас на месте патрулируют охранники и держат ситуацию на контроле. Случай страховой, поэтому вскоре установят новое стекло. Саму же конструкцию проверяют, чтобы в дальнейшем избежать подобных случаев", – рассказала представитель ТЦ.
Вітерець вніс свої корективи у конструкцію ТЦ Квадрат (бульвар Перова).— Киев Оперативный (@KyivOperativ) February 10, 2020
Будьте обережні! pic.twitter.com/PnE1xRfV82
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в центре Киева в одном из магазинов ТЦ "Глобус" обвалился потолок.
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